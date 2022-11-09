Hem araba hem dron

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Elon Musk’ın kurucusu ve CEO’su olduğu elektrikli otomobil fiması Tesla’nın rakibi olarak görülen şirket, X3 adını verdikleri prototipin ilk uçuşunu başarıyla tamamladığını duyurdu. X3, karayolu için üretilmiş sıradan bir aracın tepesine dev bir dronun bağlanmasıyla üretilmiş izlenimini uyandırıyor. Şirket, aracın ilk uçuş deneyiminin videosunu da yayınladı. Videoda aracın garajdan çıktığı ve dikey uçuşa geçerek havada asılı kaldığı görülüyor. Araç daha sonra kendi etrafında dönerek tekrar yere iniyor. Şirketten yapılan açıklamada aracın “hem uçuş hem de karayolu sürüşü için tasarlandığı” ifade edildi.