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Helikopter radyo kulesine çarptı:1'i çocuk 4 ölü

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#Abd#Helikopter Kazası#Texas
Helikopter radyo kulesine çarptı:1i çocuk 4 ölü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2024 16:57

ABD’de bir helikopterin radyo kulesine çarparak düşmesi sonucu 1’i çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

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ABD’nin Texas eyaletine bağlı Houston kentinde dün yerel saatle 19.51 sıralarında Robinson R44 tipi özel tur helikopteri radyo kulesine çarptı. Kazada radyo kulesi yıkılırken, helikopter yere çakıldı. Helikopterin düşmesinin ardından çıkan yangını söndürmek için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, kazada 1’i çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Houston Belediye Başkanı John Whitmire yaptığı açıklamada, itfaiye ekibinin kazadan birkaç dakika sonra olay yerine ulaştığını ifade ederek, kaza nedeniyle bölgesel elektrik kesintisi yaşandığını söyledi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, helikopterin olay yerine yaklaşık 15 dakika uzaklıktaki Ellington Field'deki pistten havalandığı aktarılırken, kazayla ilgili yerel yetkililer, Federal Havacılık İdaresi ve Ulusal Ulaştırma Güvenlik Kurulu tarafından inceleme başlatıldığı kaydedildi.

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#Abd#Helikopter Kazası#Texas

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