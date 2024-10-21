Havalimanında ilginç uyarı: Sarılmak için 3 dakikanız var

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Yeni Zelanda’daki Dunedin Havaalanı’nda bulunan ‘sarılmalara üç dakikalık sınır’ getiren uyarı tabelası, dünya çapında tartışmalara yol açtı. Terminalin yolcu bırakma bölgesinde yer alan uyarı tabelasında, “Daha sevgi dolu vedalar için lütfen otoparkı kullanın” ifadesi de yer alıyor.

YOLCULAR İSYAN ETTİ

Sosyal medyada viral olan tabela, zaman sınırını ‘insanlık dışı’ bulan bazı kullanıcılar tarafından sert bir şekilde eleştirildi. Kullancılardan bazıları çoğu havalimanında yolcu bırakma bölgelerinin parayla hizmet verdiğini belirterek 3 dakika sınırlamasına rağmen alanın ücretsiz olmasını olumlu buldu. Bazı kişilerse “Sarılmaya zaman sınırı koyamazsınız” diyerek isyan etti. Uygulamanın yolcu trafiğinin yoğun olduğu başka havalimanlarında da uygulanması gerektiğini belirten kullanıcılar da oldu. Dunedin Havaalanı CEO’su Daniel De Bono, tabelayı “20 saniyelik bir kucaklamanın aşk hormonu oksitosinin patlamasına yeteceğini gösteren bilimsel çalışmayı” örnek göstererek savundu.