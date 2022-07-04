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Havada kaos sürüyor: Uçuşlar iptal edildi... İngiliz COO istifa etti

#ABD#Havayolu#Dünya
Havada kaos sürüyor: Uçuşlar iptal edildi... İngiliz COO istifa etti

ABD ve Avrupa'daki havacılık sektörü son dönemin en büyük krizi ile karşı karşıya... Artan talep ve grevler sonrası pek çok uçuş iptal oldu, havalimanları çaresizce bekleyen yolcularla doldu. Tepkilere nenden olan bu durum sonrası İngiliz COO istifa kararı aldı. CNBC ise Avrupa'ya uçacak yolculara 'kaosa hazır olun' uyarısında bulundu.

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Koronavirüs pandemisi ile sıkıntılı günler geçiren havayolu şirketleri şimdi de grev dalgası ve artan talep ile başa çıkmaya çalışıyor.

Avrupa genelinde yaz aylarının gelmesi ile artan talebe cevap veremeyen şirketler binlerce uçuşu ya iptal etti ya da erteledi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan ülkenin en büyük havalimanı Heathrow'da yine yoğunluk nedeniyle uzun kuyruklar oluştu.

Havada kaos sürüyor: Uçuşlar iptal edildi... İngiliz COO istifa etti

İngiliz havayolu şirketi EasyJet'in COO'su (chief operating officer) Peter Bellew, görevinden istifa etti.

Daily Mail'de yer alan haberde havayolu şirketinin son dönemde pek çok uçuşunu iptal etmek zorunda kaldığı bilgisinin altı çizildi.

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Bu ay içinde okulların tatile gireceğini hatırlatan İngiliz gazete havalimanlarındaki durumun daha da kötüleşeceği yorumunda bulundu.

Aynı haberde 'Personel sıkıntısı, son aylarda güvenlik ve check-in masalarında uzun bekleme sürelerine neden oldu' ifadesine yer verildi.

Havada kaos sürüyor: Uçuşlar iptal edildi... İngiliz COO istifa etti

Havacılık veri firması Cirium’a göre, 24 Haziran ile 30 Haziran arasında İngiltere'deki tüm havalimanlarında 400 uçuş iptal edildi. Bu 2019'a oranla iptal edilen uçuş sayısında yüzde 158'lik bir artış yaşandığını gözler önüne seriyor.

Söz konusu durumdan etkilenen tek ülke İngiltere değil. Başta ABD, Almanya, İngiltere, Fransa ve İspanya olmak üzere pek çok ülkede bulunan personel eksikliği bu durumun yaşanmasında ana etken oldu.

Flightaware verilerine göre, sadece dün ABD genelinde 3 binden fazla uçuş ertelendi, 587 uçuş ise iptal edildi.

Uzun saatler boyunca havalimanlarında bekleyen yolcular bu anları sosyal medya hesaplarında paylaşarak tepkilerini dile getirdi.

Havada kaos sürüyor: Uçuşlar iptal edildi... İngiliz COO istifa etti

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'KAOSA HAZIRLIKLI OLUN'

CNBC 'Bu yaz Avrupa tatillerini umut eden Amerikalılar bir şeye hazırlanmalı: Kaos' başlıklı haberinde Avrupa'daki havalimanlarındaki yoğunluğa dikkat çekildi.

Haberde görüşlerine yer verilen bir uzman 'Bu yaz hava yolculuğu hem yolcular hem de havayolları için belirsizlikle dolu' yorumunda bulundu.

Alman hava yolu firması Lufthansa ise söz konusu durumun ancak 2023 yılında normale dönebileceğini belirtiyor.

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#ABD#Havayolu#Dünya

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