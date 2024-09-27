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Harry Potter'ın ünlü oyuncusu Maggie Smith yaşamını yitirdi

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#Maggie Smith#Harry Potter#Öldü
Harry Potterın ünlü oyuncusu Maggie Smith yaşamını yitirdi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2024 16:29

Oscar ödüllü dünyaca ünlü oyuncu Maggie Smith, 89 yaşında hayatını kaybetti. Harry Potter'daki Minerva McGonagall rolüyle hafızalara kazınan Smith'in ölüm haberi, oğulları Chris Larkin ve Toby Stephens tarafından duyuruldu.

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Harry Potter'daki Minerva McGonagall rolüyle hafızalara kazınan oscar ödüllü ünlü oyuncu Maggie Smith, 89 yaşında hayatını kaybetti. Harry Potter'daki rolünün yanı sıra "The Prime of Miss Jean Brodie", "Downton Abbey" gibi yapımlardaki rolleriyle tanınan Smith'in vefatı, oğulları Chris Larkin ve Toby Stephens tarafından duyuruldu.

Smith’in en büyük başarıları arasında Oscar kazandığı huysuz öğretmen Jean Brodie rolü, A Room With a View ve Gosford Park gibi unutulmaz yapımlar yer aldı. Smith, 2004 yılında verdiği bir röportajda mizahın kariyerinde önemli bir yer tuttuğunu belirterek, “Sanırım mizahın içine hapsedildim” demişti.

1934 doğumlu Smith, Oxford’da büyüdü ve kariyerine genç yaşta tiyatro sahnelerinde başladı. 1969 yılında Muriel Spark’ın romanından uyarlanan The Prime of Miss Jean Brodie filmindeki başrolüyle en iyi kadın oyuncu Oscar'ını kazandı. Smith ayrıca, Harry Potter serisinde Minerva McGonagall karakterini canlandırarak genç nesil izleyicilerin de sevgisini kazandı.

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Smith, kariyerinin son dönemlerinde Alan Bennett’in The Lady in the Van adlı eserinde rol alarak dikkat çekti. İki kez evlenen ünlü oyuncunun hayatı boyunca birçok ödül kazanması ve etkileyici performanslarıyla sanat dünyasında derin izler bıraktığı belirtildi.

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#Maggie Smith#Harry Potter#Öldü

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