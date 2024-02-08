Hamas taslak anlaşmaya kendi teklifiyle yanıt verdi: Gazze’de ateşkes pazarlığı

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Gazze’deki yıkıcı savaş beşinci ayını geride bırakırken Hamas, 28 Ocak’ta Fransa’nın başkenti Paris’te ABD, Katar ve Mısır’ın arabulucuğunda hazırlanıp sunulan ateşkes planına, “kendi planıyla” yanıt verdi. Katar, “Hamas’ın Paris’te sunulan çerçeve plana genel olarak olumlu yanıt verdiğini” duyururken, grubun detaylı önerisi Gazze’deki silahları dört buçuk ay boyunca susturacak üç aşamalı bir ateşkes öngörüyor.

BLINKEN TEL AVİV’DE

Hamas’ın “karşı teklifi”, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın ateşkes ve savaş sonrası planlarını görüşmek üzere çıktığı beşinci Ortadoğu turundaki temaslar sırasında geldi. Suudi Arabistan, Mısır ve Katar’da görüşmelerde bulunan Blinken, 2 gün sürmesi beklenen İsrail temaslarında Başbakan Netanyahu ve hükümetini “savaşta insani duraklama” için baskı yapmaya çalışacak. Washington’ın çatışmayı durdurmak için elindeki tüm araçları kullanacağını söyleyen Blinken, “Yapılacak çok iş var, ancak bir anlaşmanın mümkün ve gerekli olduğuna inanmaya devam ediyoruz” dedi.

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İŞTE ÜÇ AŞAMA

İsrail medyası, Hamas’ın teklifine ilişkin detayları yazdı.

-Birinci aşama: Buna göre, ilk 45 günlük aşamada tüm İsrailli kadın rehineler, 19 yaşın altındaki erkekler, yaşlılar ve hastalar serbest bırakılacak.

-İkinci aşama: İkinci ve üçüncü aşamalarda da rehinelerin bırakılması sürecek.

-Üçüncü aşama: Üçüncü aşamanın sonunda, taraflar savaşın sona ermesi konusunda görüşmelere başlayacak. Hamas, rehineler karşılığında, üçte biri ömür boyu hapse çarptırılanlar olmak üzere 1500 Filistinli mahkumun serbest bırakılmasını talep ediyor.

‘TÜRKİYE DE OLMALI’

Bu arada, Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame el Hamdan, Hamas’ın Beyrut Ofisinde düzenlediği basın toplantısında, Gazze’de ateşkes için sundukları teklifte Mısır, Katar, Türkiye, Rusya ve BM’nin her türlü anlaşmada garantör olmasını talep ettiklerini duyurdu. amdan, anlaşma mutabakatına ilişkin meydana gelen gelişmeleri yeniden ele almak için Hamas’tan bir heyetin bugün Kahire’de temaslarda bulunacağını söyledi.

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NETANYAHU REDDETTİ

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ofisi dün, Mossad’ın Katarlı arabulucular aracılığıyla Hamas’ın yanıtını aldıklarını ve öneriyi gözden geçirdiğini açıklamıştı. Dün akşam saatlerinde ise Netanyahu’dan teklife ilişkin açıklama geldi. Netanyahu, “İsrail güçlerinin Gazze’den çekilmesi” talebini içerdiği için daha önce defalarca reddettiği teklifi yine reddettiğini duyurdu. Netanyahu, “mutlak zafere” ulaşana kadar İsrail’in Gazze’deki askeri saldırısını sürdürme sözü verdi. ABD Başkanı Antony Blinken ile görüşmesi sonrasında açıklama yapan Netanyahu, “Başka bir çözüm yolu yok” diyerek operasyonun yıllar değil aylar süreceğini belirtti.

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NETANYAHU’YA BASKI ARTIYOR

Netanyahu’nun bu açıklamaları, İsrail ordusunun dün, Gazze’nin güneyindeki Hamas tugaylarını yok etmeye ve Hamas liderlerini yakalamaya odaklandığını açıklaması ve Netanyahu’nun taviz vermesi halinde hükümetini devirecekleri tehdidi gölgesinde geldi. Öte yandan rehinelerin aileleri ve halkın büyük bir kısmı, hükümetin çok geç olmadan rehineleri kurtarmak için bir anlaşma yapması yönünde ısrar ediyor. Gazze’de en az 31’inin hayatta olmadığı açıklanan 136 rehine kaldığı tahmin ediliyor.