Hamas o saldırı için Netanyahu’yu suçladı: Müzakereleri baltalamak istiyor

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İSRAİL güçlerinin Gazze’nin batısındaki Eş Şati Mülteci Kampı’na yönelik saldırısında öldürdüğü Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin 3 oğlu ve 4 torunu hayatını kaybetmesi sonrası Hamas ve Haniye’den açıklamalar geldi. Hamas’tan gelen açıklamalarda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun saldırıyla ateşkes müzakerelerini sabote etmeyi amaçladığı belirtilirken, Haniye ise “çocuklarımın kanı halkımızın kanından daha değerli değil” dedi.

‘ÇARESİZCE SALDIRIYOR’

Hamas’ın siyasi büro üyesi Basem Naim, İsrail ordusunun Hamas lideri İsmail Haniye’nin oğulları ve torunlarını öldürmesinin İsrail Başbakanı Netanyahu’nun devam eden ateşkes görüşmelerini “baltalama” konusundaki çaresizliğini gösterdiğini söyledi. Al Jazeera’ye konuşan Naim, “Netanyahu son birkaç haftada müzakereleri bozmakta başarısız oldu ve ABD’nin, uluslararası toplumun ve İsrail toplumunun baskısı altında. [Netanyahu] şimdi çocuklarımızı, eşlerimizi öldürerek ve Şam’daki liderlere ya da bazı kişilere suikast düzenleyerek tüm kirli yöntemleri kullanıyor” diye konuştu.

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‘TÜM ŞEHİTLER ÇOCUĞUM’

Haniye de saldırı sonrası Al Jazeera’ya yaptığı açıklamada, 7 Ekim’den bu yana İsrail saldırılarında ailesinden yaklaşık 60 kişinin hayatını kaybettiğini söyleyerek bu kayıpların Hamas’ın ateşkes anlaşmasındaki pozisyonunu ya da İsrail ile saha çatışmalarındaki durumunu etkilemeyeceğini söyledi. Haniye, “[Çocuklarım] Gazze’de halkımızla birlikte kaldılar, ayrılmadılar ve kaçmadılar. Oğullarımın kanı halkımızın kanından daha değerli değildir. Gazze’de şehit olan herkes benim çocuğum” ifadelerini kullandı. Haaretz yazarı Uri Misgav, Netanyahu’nun iktidarını uzatmak amacıyla İsrail’i topyekûn bir savaşa sürüklemek istediğini savundu.

NETANYAHU’NUN HABERİ YOKMUŞ

Öte yandan İsrail merkezli Walla News, Haniye’nin oğullarına saldırıdan Başbakan Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın haberi olmadığını, operasyonu İsrail ordusu ve iç istihbarat teşkilatı Şin Beth’in organize ettiğini yazdı. Ancak söz konusu haberlerin Netanyahu’nun uluslararası toplum karşısında sorumluluklardan kaçmak için bilinçli olarak servis edilmiş olabileceği yorumları da yapılıyor.

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