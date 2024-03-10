Hakan Fidan Washington temaslarını değerlendirdi: ABD ile yeni sayfa imkânı var

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Bu hafta ABD’nin başkenti Washington’da iki günlük ziyareti sırasında Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Senato Dış İlişkiler ve İstihbarat Komitesi üyeleri ve Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines ile görüşmeler yaparak önemli temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Fidan, ziyaretinin son gününde Hürriyet’in de aralarında bulunduğu basın mensuplarına Türkiye-ABD ilişkilerini değerlendirdi.

YENİLENMİŞ PSİKOLOJİ

“Şu anda özellikle geldiğimiz aşamada yenilenmiş bir psikolojiyle, daha pozitif bir gündemle, yeni bir sayfa açarak yolumuza devam etme imkânı var. Krizleri yönetme konusunda iki ülkede de hafıza ve refleks var. Şu anda yaşadığımız sorunları bir taraftan yönetirken diğer taraftan iki ülkenin üretebileceği ortak potansiyeli ve fırsatları da hayata geçirmek önem taşımakta” diyen Fidan, son üç ayda üçüncü kez görüştüğü Blinken ile ilişkilerde yeni bir dönem açmaya çalıştıklarını vurguladı.

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EN BÜYÜK ENGEL YPG

ABD’nin geçici olarak başlayan ancak kalıcılaşmaya doğru giden YPG/PKK ile işbirliğinin Türkiye ile karşı karşıya geliş riski taşıdığını, bunu da muhataplarına söylediklerini belirten Hakan Fidan, “Amerikan yönetimi bu konu içerisinden nasıl çıkar, ne tür adımlar atar bunu göreceğiz” dedi.

F-35’TE FİKİR ALIŞVERİŞİ

Türkiye’nin S-400 alımından ötürü ABD tarafından tek taraflı çıkarıldığı F-35 programına da değinen Fidan, “Türkiye bu konuları geniş fikirle ve açık bir şekilde konuşmaya tartışmaya her zaman hazır. Geldiğimiz aşamada konuları farklı perspektiflerle tartışabileceğimize de inanıyoruz. Amerika’nın da bu konuda açık fikirli olması lazım diye düşünüyoruz. Bazı fikir alışverişleri var” dedi.

ABD BASKI ALTINDA

İsrail’in Gazze’de 5 aydır sürdürdüğü katliama da değinen Dışişleri Bakanı, dünya kamuoyunun ortaya koyduğu tavrın ABD üzerinde oluşturduğu baskı ve Amerikan iç siyasetindeki baskının neticesinde insani yardım kararları alındığını belirtti. “Konu İsrail olunca, malumunuz uzun zamandır özellikle Batı sisteminin kör, sağır, dilsiz olduğunu biliyoruz” diyen Fidan, “Gazzeli kardeşlerimizin yaşamış olduğu bu büyük trajediyi ve katliamı bir an önce sonlandırmak, buna yönelik somut adımların atılmasını sağlamak vazgeçilmez bir sorumluluk oldu” diye konuştu.

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TERÖRLE MÜCADELEDE İŞBİRLİĞİ

- İKİ ülkeden ABD Stratejik Mekanizma görüşmeleri hakkında yapılan ortak açıklamada, “Türkiye ve ABD, ulusal güvenliklerine tehdit teşkil eden terörizme karşı işbirliğini artırmak, organize suç ve uyuşturucu kaçakçılığına karışan şebekeleri ele almak amacıyla Türkiye-ABD Terörle Mücadele İstişarelerini yeniden başlatmıştır” denildi. Açıklamada ayrıca “enerji güvenliği ve enerji dönüşümü ile iklim değişikliği alanında işbirliğini geliştirmek için” iki ülkenin enerji bakanlıklarının eşbaşkanlığında, “Enerji ve İklim Diyaloğu” başlatılacağı kaydedildi.