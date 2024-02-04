Gündem ateşkes ve Gazze’deki insani kriz: Blinken 5’inci kez Ortadoğu’da

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları neredeyse dördüncü ayını doldurmak üzereyken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hamas ile İsrail arasında, Mısır ve Katar’ın arabuluculuğunda sürdürülen ateşkes pazarlıklarının tam ortasında Ortadoğu’yu ziyaret etmeye hazırlanıyor.

5 ÜLKEYE GİDECEK

7 Ekim tarihinin ardından bölgeye 5’inci ziyaretini gerçekleştirecek Blinken’ın gündeminde Gazze’deki insani durum ve sona yaklaşıldığı iddia edilen ateşkes pazarlıkları var. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise rehine takasının tamamlanması ve insani aranın verilebilmesi için taraflar arasında anlaşma zemininin ele alınacağı, bununla birlikte Gazze’de insani yardımların ulaştırılabilmesi için ilgili çevre ülkelerle görüşüleceği aktarıldı. ABD’li bakanın bugünden itibaren 8 Şubat’a kadar Suudi Arabistan, Mısır, Katar, İsrail ve Filistin’i ziyaret etmesi bekleniyor.

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Yüz binlerce Gazzeli çok zor koşullar altında Refah’ta hayatta kalma savaşı veriyor.

REFAH SALDIRI ALTINDA

Blinken’ın ziyareti öncesi Gazze Şeridi’ndeki insani durum ağırlaşıyor. İsrail’in Gazze Şeridi’ne kuzeyden başlattığı kara harekâtı en güneydeki Mısır’a sınır Refah kentine dayanmış durumda. İsrailli yetkililer, Han Yunus’un ardından Refah’a da girerek Hamas’ı yok edeceklerine dair mesajlar verirken çoğu yerlerinden edilmiş ve zor şartlar altında yaşamaya çalışan bir milyondan fazla Filistinlinin yaşadığı kentte endişe hâkim. Refah’ta dün gerçekleştirilen hava saldırıları sonucu en az 24 Filistinli sivil hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler yetkilileri, işgal öncesi 100 bin nüfusa sahip kentte, şu an bir milyonu aşkın aç, soğuk ve hasta yerinden edilmiş Filistinlinin, İsrail’in planladığı saldırıyı beklediğini, insanların açlıktan sokaklarda yiyecek kırıntıları aradığını aktardı.

ATEŞKES TEKLİFİ HAMAS’I BÖLMÜŞ

Katarlı ve Mısırlı yetkililerin ABD’li ve İsrailli istihbarat şefleriyle geçen hafta Paris’te gerçekleştirdikleri ‘ateşkes’ görüşmelerinin bir sonucu olarak ortaya çıkan üç aşamalı anlaşma planı Hamas’ın yanıtını bekliyor. Amerikan Wall Street Journal gazetesine göre plan Hamas liderlerini ikiye böldü. Yahya Sinvar gibi örgütün sahadaki liderleri, 6 haftalık bir ateşkes ile birlikte rehine takasını öngören anlaşma planına sıcak bakarken örgütün siyasi bürosu kalıcı bir ateşkes için müzakere yapılmasını talep ediyor. Uzmanlar ise 6 haftalık ara sonrası İsrail’in yeniden bölgeyi bombalamasının uluslararası baskılar sebebiyle zor olacağını öngörüyor.