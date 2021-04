'Geri dönüp de ne yapacağım?' demişti ama İtalyan Robinson Crusoe sonunda pes etti

Fotoğraf: Mauro Morandi, Facebook

"Doğanın ortasında yaşamaya çok alıştım. Geri dönüp de ne yapacağım? Diğer 80'likler gibi bütün gün iskambil mi oynayacağım?"

Bu sözler, uzun zamandır İtalya'nın Budelli adasında tek başına yaşamakta olan Mauro Morandi'ye ait.

81 yaşındaki Morandi'nin macerası, 1989 yılında yaptığı bir deniz yolculuğu sırasında katamaranının bozulmasıyla başladı. Yaklaşık 32 yıl boyunca adadan neredeyse hiç ayrılmayan Morandi'nin hayatı 2013 yılında değişti.

O zamandan beri adasını terk etmemek için büyük bir savaş veren Morandi sonunda baskılara karşı daha fazla direnemedi. Bu dönemde büyük bir halk kitlesinin desteğini de arkasına alan Morandi'nin hikayesinde şimdi yeni bir sayfa açılıyor. Ama isterseniz biz anlatmaya kitabın en başından başlayalım…

PASİFİK İÇİN YOLA ÇIKTI, KENDİNİ ADADA BULDU

İtalyan basınının "Robinson Crusoe" adını taktığı Morandi, İtalya'nın Emilia-Romagna bölgesinde bulunan Modena şehrinde doğdu. Memleketi denize kıyısı olmayan bir şehirdi ama Morandi denizci ruhlu bir insandı.

Modena'da beden eğitimi öğretmenliği yaparken şehir hayatını terk edip Polinezya adalarına yerleşmeye karar verdi. Bunun için 1989 yılında çıktığı yolculukta Güney Pasifik'e doğru yol alırken katamaranı Sardinya adası açıklarında bozuldu. Bunun üzerine Morandi pembe kumlu sahiliyle uzaktan oldukça sevimli görünen Budelli adasına sığındı.

Kader ağlarını öyle bir örmüştü ki, adanın bakımını üstlenen görevli de tam o sıralarda emekli olmak üzereydi. Bunu öğrenen Morandi ani bir kararla yolculuğuna devam etmekten vazgeçti, teknesini sattı ve emekli olan görevlinin yerine adanın bakımını üstlendi.

O günden beri Budelli'de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir sığınakta yaşayan Morandi, küçük adayı her kayasını, her ağacını, her hayvanını avucunun içi gibi bilecek kadar sevdi ve benimsedi.

ADANIN HER ŞEYİNDEN O SORUMLUYDU

Budelli'nin sahilindeki pembe kumların çalınmasını önlemek amacıyla turistlerin burada zaman geçirmesi ve denize girmesi 90'lı yıllarda yasaklandı. Ancak günübirlik ziyaretçiler tekneyle adaya inip plajın arkasında kalan patikada yürüyüş yapabiliyordu.

Morandi, Budelli'de geçirdiği süre boyunca adayı herhangi bir sorundan korumayı başardı, patikalarını açık, sahilini temiz tuttu. Günübirlik ziyaretçileri adanın ekosistemi hakkında bilgilendirmek de Morandi'nin görevleri arasındaydı.

2013'TE İŞLER DEĞİŞTİ

Ancak 2013 yılında adanın sahibi olan özel şirket iflas edince işler bir anda değişti.

Önce Yeni Zelandalı bir iş adamı olan Michael Harte adayı almak için bir teklif sundu. Harte, Morandi'ye adadaki görevlerinin devam edeceği sözünü de verdi. Ama çeşitli protestolar ve İtalyan hükümetinin müdahalesi sonucu Harte adayı alamadı ve iş yargıya intikal etti.

2016 yılında Sardinyalı bir yargıç adanın özel mülkiyet olmaktan çıkarılması ve yeniden kamu malı haline gelmesi yönünde bir karar verdi.

Ardından adanın yönetimi La Maddalena Milli Parkı'na devredildi ve yetkililer adayı bir çevre gözleme ve eğitim parkına çevirme kararı aldı. Bunun sonucunda da Morandi'ye yine yol göründü.

"MODENA'YA DÖNÜP NE YAPAYIM?"

Geçen yıl Temmuz ayında Guardian'a konuşan Morandi, "Doğanın ortasında yaşamaya çok alıştım. Modena'ya dönüp de ne yapacağım. 80'lerindeki diğer insanlar gibi iskambil oynayıp barlara mı gideceğim? Yok artık!" dedi ve ekledi: "Doğaya kötü davranan bir topluma geri dönme fikri benim için çok rahatsız edici. Doğanın sevilmeye ve saygı görmeye ihtiyacı var."

O dönemde yayımlanan haberlerde, Morandi'nin 2020 sonunda adayı terk etmesinin beklendiği ancak henüz resmi tebligat yapılmadığı bilgisi yer alıyordu.

"Başka bir yerde bir evim yok benim. Ada üzerinde çalışmaları gerektiğini ve o esnada burada kalamayacağımı anlıyorum. Ama iş bittikten sonra geri dönüp adanın koruyucusu olup olamayacağımı bilmek istiyorum" diyen Morandi, o zamandan beri adada yaşamaya devam etti.

EN SON 2018'DE AYRILDI

Aslına bakılırsa Morandi Budelli'den en son 2018 yılında Modena'daki çocuklarını ziyaret etmek için ayrıldı. Yiyeceği deniz yoluyla ana ada La Maddalena'dan gelen Morandi'nin ışıkları, buzdolabı ve internet bağlantısı ise kendi yaptığı bir güneş enerjisi sistemiyle çalışıyordu.

Kış aylarında hiçbir ziyaretçi bulunmayan adada Morandi'nin günleri odun toplamak, okumak ve uyumakla geçiyordu.

Bununla birlikte modern hayata ayak uydurmayı da başaran Morandi'nin bir Instagram hesabı da var.

Bugün 65 binden fazla takipçisi olan hesabı için gün içinde epey zaman harcayan Morandi, geçen yaz Guardian'a yaptığı açıklamada, "Instagram'da çok vakit geçiriyorum. Fotoğrafları düzeltmek, paylaşmak ve gelen yorumlara cevap vermek zorundayım" diye konuştu.

Morandi ayrıca adadaki hayatının detaylarını paylaştığı "8: Un'isola" isimli bir e-kitabın da sahibi.

KARARINI GEÇEN HAFTA SONU AÇIKLADI

Morandi, geçtiğimiz hafta sonu, La Maddalena Milli Parkı'ndan gelen boşaltma baskılarına daha fazla direnemeyerek adadan taşınma kararı aldığını açıkladı.

Yine Guardian'a konuşan Morandi, "Artık pes ettim. 32 yıldan sonra ayrılacağım için çok üzgünüm. Bana evim üzerinde çalışmaları gerektiğini söylediler. Bu kez gerçek görünüyor" ifadeleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Milli park yetkilileri ise Morandi'nin içinde yaşamakta olduğu sığınakta gerekli izinleri almadan bazı değişiklikler yaptığını belirtiyor.

"YİNE DENİZİ GÖREBİLECEĞİM"

Yukarıda da dediğimiz gibi Morandi aslen Modenalı ama bir daha oraya dönmeyi düşünmüyor. Bunun yerine Budelli'nin de parçası olduğu takımadaların en büyüğü olan La Maddalena'da bir apartman dairesine taşınacak olan Morandi, "Kasabanın dışında yaşayacağım. Merkeze sadece alışveriş için gideceğim. Bunun dışında kalan zamanlarda yine kendi kendime olacağım. Hayatım çok değişmeyecek, yine denizi görebileceğim" dedi.

Morandi, 32 yıldır evi olan ada için ise "Umarım birileri onu benim koruduğum gibi koruyabilir" diye konuştu.

DESTEKÇİLERİ ÇOK ÜZGÜN

2017 yılında Morandi'nin adadan tahliye edilmesi ihtimali doğduğundan beri, yaşlı adamın adada kalmasına destek veren çok sayıda imza kampanyası düzenlendi.

Taşınma kararının İtalya'da duyulmasının ardından Morandi'nin birçok destekçisi, sosyal medya gruplarında hayal kırıklığı ve üzüntü dolu mesajlar paylaştı.

Carmelia Mangano, "Söyleyecek söz yok, cennetin yıkımı başlayacak" derken, Mierral Della Vecchia, "Mauro'nun koruması olmadan Budelli'nin halini düşünemiyorum... Direnmek zorundasın!" ifadelerini kullandı.

Salvatore Sechi ise La Maddalena'nın diğer adalarında yaşayanlara "adaletsizliğe karşı ayaklanma" çağrısı yaptı.

