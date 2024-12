Gazze’deki barbarlık sistematikmiş! İsrailli subaylara ‘sivil öldürebilirsiniz’ izni

Haberin Devamı

Gazetenin İsrail’deki 100’den fazla asker ve yetkilinin yanı sıra Gazze’deki onlarca mağdur ve silahlı çatışma kuralları konusunda uzman kişilerle yapılan röportajlar sonucu oluşturduğu haberinde, İsrail’in, 7 Ekim 2023 sonrasında sivillerin hayatını hiçe sayan çok farklı bir uygulamayı ortaya koyduğu tespit edildi.

‘GEVŞEK’ ANGAJMAN

Haberde savaşın özellikle ilk aylarında yaşanan çok yüksek sivil can kayıplarına işaret edilirken, bunun temel nedeninin İsrail ordusunun askeri kuralları sivil kayıpların artmasına neden olacak şekilde “gevşetmesi” olduğu belirtildi. Orta rütbeli (İsrailli) subaylara düşük önemdeki birçok hedefe yüksek bir sivil kaybı maliyetiyle saldırmalarını sağlayacak hareket alanı sağlandığı aktarılan haberde, Hamas üyelerinin “sadece dışarıda yalnızken değil evde akrabaları ve komşularıyla birlikteyken de hedef alınabileceği” yönünde emirler verildiği kaydedildi. Subayların artık yalnızca üst düzey Hamas komutanlarını, silah depolarını ve roket rampalarını değil, en alt rütbeli savaşçıları da hedef alabilmesini sağlayan emirlere göre her bir hedef için 20 sivil can kaybını riske edebilecekleri söylendi.

KÖR SALDIRI DÜZENLEMİŞLER

Üst düzey isimlere yönelik saldırılardaysa 100’den fazla sivilin can kaybı potansiyeli bile hiçe sayıldı. Ayrıca İsrail ordusu çoğunlukla doğruluğu belirsiz olan hedeflere adeta kör saldırılar düzenledi. Özellikle zamanlamanın göz ardı edildiği, bunun Filistinli sivillerin daha fazla hedef alınmasına yol açtığı belirtildi. İsrail ordusu ayrıca, daha küçük veya daha hassas mühimmatlarla saldırı gerçekleştirme imkânı varken bile “aptal bombalar” ya da tahribat gücü daha yüksek bombalar kullanarak daha fazla sivilin ölmesine neden oldu.

Uluslararası Adalet Divanı’nda soykırımla yargılanan İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında bugüne kadar 45 bin 361 kişi öldü, 107 bin 803 kişi yaralandı.

DIŞİŞLERİ’NDEN İSRAİLLİ BAKANA TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in işgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskına yönelik açıklama yaptı. Açıklamada, “İsrailli bir bakanın, Mescid-i Aksa’ya güvenlik güçlerinin koruması altında düzenlediği baskını şiddetle kınıyoruz. İsrailli yetkililerin Gazze’de devam eden soykırımın yanı sıra Mescid-i Aksa’daki tarihi statükoyu değiştirmeye matuf provokasyonları, bölgede güvenlik ve istikrara karşı tehdit oluşturmaktadır” ifadesine yer verildi. Ayrıca açıklamada, uluslararası topluma, İsrailli yetkililerin bölgedeki gerginliği daha da artıracak eylemlerine karşı gerekli tedbirleri alma çağrısında bulunuldu. Ben-Gvir, önceki gün sabah saatlerinde İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemişti.