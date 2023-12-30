Gazze Şeridi’ne bomba yağdıran İsrail, Filistinlileri göçe zorluyor... Yerinden edilenlerin sayısı 657 bini aştı

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim’de başlattığı saldırılar 85 gündür aralıksız devam ediyor. İsrail ordusunun ayrım gözetmeksizin bölgedeki her noktaya yaptığı saldırılar binlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden olurken, milyonlarca Filistinliyi ise göçe zorluyor. İsrail ordusunun sık sık vurduğu Gazze Şeridi’ndin merkezindeki Maghazi, Nuseyrat ve Bureij Mülteci Kampları’nda yaşayan binlerce Filistinli eşyalarını araçlara yükleyerek yaşamak için güneydeki Refah şehrine göç ediyor.

"YERİNDEN EDİLMİŞ FİLİSTİNLİLERİN SAYISI 657 BİNİ AŞTI"

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sayısının 657 bini aştığı belirtilirken, büyük bir kısmının barınacak yerinin olmadığı aktarıldı. İsrail işgali nedeniyle Filistinlilerin zorla yerinden edilmesinin kınandığı açıklamada, çoğu çocuk ve kadın 150 binden fazla kişinin gidecek yerinin olmadığı doğrulandı. UNRWA açıklamasında ayrıca, yerinden edilmiş Filistinlilerin sağlıklı gıda ve temiz su gibi temel ihtiyaçlardan yoksun olduğu belirtilirken, trajik şartlarda yaşayan Filistinlilerin aşırı soğuk ve bulaşıcı hastalıklar nedeniyle acılarının daha da arttığı kaydedildi.