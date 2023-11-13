Gallant’tan Hizbullah’a: Beyrut da Gazze gibi olabilir

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‘DAHA GÜÇLÜ SALDIRIYORUZ’

Hizbullah lideri Nasrallah, televizyondan canlı yayınlanan konuşmasında, İsrail mevzilerine gerçekleştirdikleri saldırılarda daha gelişmiş füzeler ve kamikaze dronlar kullandıklarını söyledi. “Geçtiğimiz hafta boyunca Lübnan cephesindeki direniş eylemlerinde, operasyon sayısı, hedef sayısı ve kullanılan silahlar açısından güçlenme var. Lübnan’daki direniş tarihinde ilk kez İsrail hedeflerine saldırmak için kamikaze dronları kullanıyoruz” diyen Hizbullah lideri, İsrail’e günlük olarak insansız hava araçları göndererek keşif yaptıklarını söyledi. Cumartesi günü bir İsrail askeri karakoluna 300 ila 500 kg arasında bir ağırlıkta savaş başlığı taşıyabilen Burkan füzesi ateşlediklerini söyleyen Nasrallah, “Yarım ton patlayıcı İsrail karakollarına düştüğünde neler olacağını hayal edebilirsiniz” diye konuştu.

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‘BEDELİNİ LÜBNAN ÖDER’

İsrail Savunma Bakanı Gallant ise Lübnan sınırına yakın bir noktaya yaptığı ziyarette, Hizbullah’ın savaşa dahil olmasının hata olacağını belirterek bunun bedelini Lübnan vatandaşlarının ödeyeceğini söyledi. “Gazze’de İsrail hava kuvvetlerinin yüzde 10’unu bile kullanmadık” diyen Gallant, “Gazze’de yaptıklarımızı Beyrut’ta da yapabiliriz” ifadesini kullandı.

Gazze’deki savaşın başlamasından bu yana Lübnan sınırında Hizbullah savaşçıları ve İsrail ordusu arasında düşük yoğunluklu çatışmalar devam ediyor. Hizbullah son olarak dün İsrail’in kuzeyindeki Dovev bölgesine anti-tank füzeleriyle saldırdı. Çatışmalarda bugüne kadar çoğu Hizbullah üyesi olmak üzere en az 91 kişi öldü.

SAVAŞ GÜNLÜĞÜ

TEL AVİV’DE BÜYÜK PROTESTO

Gazze Şeridi’nde Hamas tarafından tutulan İsrailli ve yabancı esirlerin serbest bırakılmasını talep eden ve İsrail hükümetinin krizle başa çıkma yöntemini eleştiren binlerce kişi Tel Aviv’de toplandı. Hayfa kentinde de yaklaşık bin kadar gösterici, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun evinin önünde buluştu. İsrail bayraklarının yanı sıra “Netanyahu’nun eli çocuklarımızın kanıyla kaplı”, “Netanyahu, yazıklar olsun” yazılı pankartlar taşıyan grup, hükümet aleyhinde sloganlar attı. Arap ve Yahudi aktivistlerden oluşan yüzlerce kişi ise şehirdeki Savunma Bakanlığı yakınında ayrı bir gösteri düzenleyerek Gazze’de ateşkes çağrısında bulundu.

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ABD: HASTANELERDE ÇATIŞMA GÖRMEK İSTEMİYORUZ

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, CBS News televizyon kanalına verdiği demeçte, ABD’nin Gazze Şeridi’ndeki hastanelerde sivillerin hedef alındığı çatışmalar görmek istemediğini söyledi. Sullivan, “ABD, hastanelerde masum insanların, hastaların hedef alındığı çatışmalar görmek istemiyor ve bu konuda İsrail ordusu ile istişarelerde bulunduk” dedi.

AB’DEN ÇATIŞMALARA ‘ARA’ ÇAĞRISI

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gazze halkına insani yardımın güvenli bir şekilde ulaşabilmesi için, çatışmalara derhal ara verilmesi ve insani koridorların oluşturulması çağrısında bulundu. “Hamas’ı tüm rehineleri derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakmaya çağırıyoruz” diyen Borrell, “Sivillerin savaş alanını terk etmesine izin verilmeli. Çatışmalar hastaneleri ciddi şekilde etkiliyor ve sivillere korkunç zararlar veriyor” ifadelerini kullandı.

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GÜNEYE SALDIRILAR SÜRÜYOR

İsrail ordusu, sivil Filistinlilere güvenli alan olarak işaret ettiği Gazze Şeridi’nin güneyine saldırılarını sürdürüyor. Güneydeki Han Yunus kentine bağlı Beni Suheyla beldesinde bir eve düzenlenen bombardımanda bir aileden 13 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı.

BM OFİSİ BOMBALANDI

BM Kalkınma Programı Başkanı Achim Steiner, Gazze şehrinde sivillerin sığınak olarak kullandığı bir BM ofisinin bombalandığını söyledi. Ölü ve yaralılar bulunduğuna dair rapor aldıklarını belirten Steiner, “Bu her bakımdan yanlıştır. Siviller, sivil altyapı ve BM tesislerinin dokunulmazlığı her zaman korunmalıdır” açıklamasında bulundu.

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BAERBOCK’TAN İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜME DESTEK

7 Ekim’de Hamas’ın giriştiği saldırılardan beri İsrail’e ve Ortadoğu’ya üçüncü ziyaretini yapan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, bölgede barışın sağlanması ve insanların özgür bir biçimde yaşamaları için iki devletli çözüme destek verilmesi çağrısını yineledi. Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bir dizi görüşmelerde bulunan Baerbock, “İsrail ve Filistinlilerin yan yana barış içine yaşamaları ancak iki devletli çözümle mümkündür” diyerek, Körfez devletlerinin bu yönde ortaklaşa politik girişimde bulunmalarını istedi. BERLİN/HÜRRİYET