Fransız şarkıcı ırkçılık mağduru

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Mali asıllı Aya Nakamura’nın yeterince Fransız olmadığını savunan ırkçılar, 28 yaşındaki şarkıcıya öfke kustu. Fransa merkezli Irkçılığa ve Antisemitizme Karşı Uluslararası Lig’in şikayeti üzerine Paris Savcılığı, Nakamura’ya yönelik ırkçı söylemle ilgili soruşturma başlattı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un açılış töreninde Nakamura’nın 1950’lerin kabare efsanesi Edith Piaf’ın şarkılarını söylemesini istediği iddiaları üzerine tartışmalar başlamıştı. Mali’de doğan Aya Danioko henüz bebekken ailesiyle Fransa’ya göç etmişti. 19 yaşında internette yayınladığı şarkılarla yeteneği keşfedilen genç kadın, tartışmalar üzerine X platformundan yaptığı paylaşımda “Destek için teşekkürler. Edith Piaf’ı keşfetmenizi sağlamış gibi hissediyorum ve o bende reenkarne” dedi.