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Fransız şarkıcı ırkçılık mağduru

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#Aya Nakamura#Olimpiyat#Sahne
Fransız şarkıcı ırkçılık mağduru
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2024 07:00

Dünya çapında en çok dinlenen Fransız şarkıcı olan Aya Nakamura’nın Paris Olimpiyatları’nın ağustos ayındaki açılışında sahneye çıkma olasılığı aşırı sağcıları çileden çıkardı.

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Mali asıllı Aya Nakamura’nın yeterince Fransız olmadığını savunan ırkçılar, 28 yaşındaki şarkıcıya öfke kustu. Fransa merkezli Irkçılığa ve Antisemitizme Karşı Uluslararası Lig’in şikayeti üzerine Paris Savcılığı, Nakamura’ya yönelik ırkçı söylemle ilgili soruşturma başlattı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un açılış töreninde Nakamura’nın 1950’lerin kabare efsanesi Edith Piaf’ın şarkılarını söylemesini istediği iddiaları üzerine tartışmalar başlamıştı. Mali’de doğan Aya Danioko henüz bebekken ailesiyle Fransa’ya göç etmişti. 19 yaşında internette yayınladığı şarkılarla yeteneği keşfedilen genç kadın, tartışmalar üzerine X platformundan yaptığı paylaşımda “Destek için teşekkürler. Edith Piaf’ı keşfetmenizi sağlamış gibi hissediyorum ve o bende reenkarne” dedi.

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#Aya Nakamura#Olimpiyat#Sahne

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