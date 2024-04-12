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Fotoğraf tutkusu sonu oldu... Kurtarma operasyonu helikopter kamerasına yansıdı

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#Kanarya Adaları#Kaza#Dünya
Fotoğraf tutkusu sonu oldu... Kurtarma operasyonu helikopter kamerasına yansıdı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2024 13:44

Kanarya Adaları’nda kayalıklardan manzaranın fotoğrafını çeken Çekyalı bir kişi, şiddetli rüzgar ve yüksek dalgaların çarpmasıyla denize düştü. Acil durum ekiplerinin helikopterle ulaştığı kişi denizden çıkartıldı ancak adamın kalp krizi sonucu öldüğünü açıklandı. O anlar helikopter kamerasına yansıdı.

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Dünya Kanarya Adaları'nda meydana gelen kazayı konuşuyor...

Kanarya Adaları’na bağlı Tenerif Adası’nda 10 Nisan’da meydana gelen olayda, 53 yaşındaki Çekyalı bir kişinin şiddetli rüzgarlar ve dalgalar sonucunda bulunduğu kayalıklardan denize düştüğü belirtildi.

Ambülans helikopterle olay yerine giden acil durum ekipleri, denizden çıkardıkları adamın kalp krizi geçirdiği, ilk yardım müdahalesine cevap vermediği ve hayatını kaybettiği ifade edildi.

Yetkililer, Tenerif Adası’nda fırtına sonucu şiddetli rüzgarlara karşı halkı uyardıklarını ve bölgeden 40 kişiyi tahliye ettiklerini belirtti.

Fotoğraf tutkusu sonu oldu... Kurtarma operasyonu helikopter kamerasına yansıdı

O anlar helikopter kamerasına yansıdı. Görüntülerde talihsiz adamın cansız bedeninin kurtarıldığı anlar net bir şekilde görüldü.

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Yetkililer, birçok Avrupalı ​​için popüler bir tatil beldesi olan Atlantik'teki adanın çevresindeki fırtınalı denizler nedeniyle kıyı bölgelerinde olası su baskınları konusunda uyarmıştı.

Hükümet, insanları rıhtım veya dalgakıran alanlarında önlem almaya, kıyı yollarından ve deniz sporlarından uzak durmaya çağırmıştı.

Geçen ay İspanya ana karasında kötü hava koşulları nedeniyle farklı ülkelerden dört kişi denize düşerek hayatını kaybetmişti .

 

 

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#Kanarya Adaları#Kaza#Dünya

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