First Lady’nin kıyafeti ABD'yi böldü

Geçtiğimiz hafta içinde başkanlık uçağı Air Force One’dan inerken görüntülenen Jill Biden’ın siyah ceket, diz üstü siyah etek, desenli çorap ve topuklu ayakkabı giymesi gündem oldu. ABD’li sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı First Lady’yi bu giyim tarzı için çok yaşlı olduğu yönünde eleştirerek Biden’ı, “Madonna’nın büyükannesine” benzetti. Öte yandan birçok kullanıcı da First Lady’nin kıyafet seçimini savundu. Jill Biden’ın istediğini giyebileceğini ifade edenler, kıyafetleri çok iyi taşıdığını söyledi. Sosyal medyadaki çatışmanın taraflarını yoğun olarak, eski başkan Donald Trump ve ABD Başkanı Joe Biden destekçilerinin oluşturması dikkat çekti. Bazı kullanıcılar Jill Biden’ın kıyafetleri yüzünden eleştirilmesinin haksızlık olduğunu savunarak, Donald Trump’ın eşi Melania Trump’ın modellik yaptığı dönemdeki müstehcen fotoğraflarını paylaştı.

Jill Biden’ın bu kıyafeti için, ‘cadılar bayramı’ ile ‘paskalya bayramı’nı karıştırdığına dair yorumlar yapıldı.

First Lady’nin geçtiğimiz günlerde giydiği, üzerinde korsan görseli bulunan ayakkabı ‘genç işi’ denilerek eleştirilmişti.

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