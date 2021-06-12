First Lady’den ‘sevgi’ mesajı

First Lady’ler, zirvenin de düzenlendiği Cornwall’a bağlı Carbis Koyu’nda plajda yalınayak yürüyüş yaptı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile geçen ay gizli bir törenle evlenen 33 yaşındaki Symonds, bir yaşındaki oğlu Wilfred’i de yürüyüşe aldı. İkili bir ara Wilfred’ı kumlar üzerine bırakarak, bileklerine kadar denize girdi. First lady Jill Biden, sahil yürüyüşü sonrası paylaştığı Twitter mesajında “Carrie ve oğlu ile zaman geçirmek harikaydı” diye yazdı.



BIDEN MESAJI CEKETİ İLE VERDİ

Bu arada, yürüyüş sırasında Jill Biden’ın giydiği ve arkasında ‘Love’ (Sevgi) yazan ceket dikkat çekti. ABD First Lady’si, dünyaya sevgi mesajı vermek için bu ceketi tercih ettiğini söyledi. Ancak bu ceketin, Jill Biden’ın selefi, eski First Lady Melania Trump’a gönderme olduğu ifade edildi. Melania Trump, ABD’deki yasadışı göçmenlerin çocuklarından ayrılması uygulaması tartışılığı sırada, arkasında “Benim gerçekten umrumda değil, peki ya sizin” yazılı bir ceket giyerek tepki toplamıştı. Jill Biden dün de, Cornwall’da Cambridge Düşesi Kate ile bir anaokulunu ziyaret etti.







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