Finlandiya’dan acil NATO onayı

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Finlandiya hükümeti tarafından parlamentoya sunulan ve NATO’ya katılımı sağlayacak belge, 7’ye karşı 184 oyla kabul edildi. Başbakan Sanna Marin liderliğindeki Finlandiya hükümetinin NATO’ya katılım onayını 2 Nisan’da yapılacak seçimler öncesinde acil şekilde parlamentonun gündemine getirmesi dikkat çekti.

ÖN HAZIRLIK TAMAM

Finlandiya kamuoyunun NATO üyeliğine desteğinin yüksek seviyede olduğu bir ortamda gelen onay, ülkenin otomatik olarak İttifak’a katılacağı anlamına gelmiyor. Parlamento’nun yaktığı yeşil ışık, tüm NATO üyelerinin onay sürecini tamamlamasıyla birlikte Finlandiya’nın üyeliğinin çok hızlı şekilde gerçekleşebileceği anlamını taşıyor. Finlandiya’nın bu adımla, İsveç’ten ayrı olarak tek başına NATO’ya girme olasılığını dikkate alarak zemin hazırladığı da yapılan yorumlar arasında.

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NİİNİSTO ONAYLAYACAK

Karar, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto’nun onayına sunulacak. Cumhurbaşkanının onaylaması için azami üç ay süresi var. Niinisto, yaptığı açıklamada, parlamento onayının ardından belgeyi en kısa zamanda imzalayacağını, pratik gerekçeler olması halinde ise biraz bekleyebileceğini belirterek, “Ancak seçimlerden sonraya kadar değil” demişti.

MACARİSTAN GÜNDEMİNDE

Öte yandan İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği Macar Parlamentosu tarafından da ele alınmaya başlandı. Parlamentonun mart sonuna kadar karar vermesi bekleniyor. Macaristan onay verirse sadece Türkiye’nin kararı beklenecek.(Güven ÖZALP / BRÜKSEL)

RUS SINIRINA ÇİT

Finlandiya, ülke güvenliğini artırmak amacıyla Rusya sınırına dikenli tellerden oluşan 200 kilometrelik çit inşa etmeye başladı. Şu aşamada tahta çitlerle korunan sınır, bin 340 kilometrelik uzunluğuyla bir Avrupa Birliği ülkesiyle Rusya arasındaki en uzun kara sınırı olma özelliğine sahip. Dikenli tellerle donatılacak üç metre yüksekliğindeki çit kararı, Rusya’nın kısmi seferberlik kararının ardından AB’ye geçmeye çalışanların sayısındaki artış nedeniyle alınmıştı.