Filistin, İsrailli bakanı hedef aldı: 'Organize devlet terörü'

Filistin Dışişleri Bakanlığı, “terörist yerleşimci çeteleri” tarafından Batı Şeria'daki Cit köyüne düzenlenen ve bir Filistin vatandaşının öldüğü saldırıyı kınadı.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'i hedef alan Filistin Dışişleri Bakanlığı, Cit köyüne düzenlenen “silahlı toplu saldırının” “organize devlet terörü” olduğunu söyledi.

"Uluslararası alanda ciddi bir duruş" talep edilen açıklamada, "Bu terörist çeteler, Ben Gvir'in silahlarıyla donanmış 100 teröristi nasıl toplayıp bir Filistin köyüne saldırıyorlar? Bunun altında yatan korunma ve siyasi, hukuki destek hissi olmadan bu mümkün mü?" dedi.

Bakanlık, Uluslararası Ceza Mahkemesine "sorumluluklarını yerine getirmesi için hızlı bir şekilde harekete geçme" çağrısında bulundu.

Açıklamada ayrıca, “Irkçı sömürgeci sisteme caydırıcı yaptırımlar uygulanmasını, terörist yerleşimci milislerin dağıtılmasını ve üyelerinin yargılanmasını talep ediyoruz” denildi.

"Soykırım savaşının durdurulması" ve "uluslararası koruma sağlanması" talebinde bulunulan açıklamada, bu taleplerinin gerçekleşmesi ile Filistin halkının "özgür ve onur içinde kendi kaderini tayin" edebileceği belirtildi.

الخارجية : هجوم المستعمرين الجماعي المسلح على قرية جيت ارهاب دولة منظم



نطالب بفرض عقوبات رادعة على منظومة الاستعمار العنصري وتفكيك ميليشيات المستعمرين الارهابية وملاحقة عناصرها



Ministry of Foreign Affairs and Expatriates : The armed mass attack by #settlers on the village of… pic.twitter.com/OTTtQ0kUyv