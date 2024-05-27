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Filipinler'de Aghon Tayfunu... 3 ölü, 7 yaralı

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#Aghon Tayfunu#Filipinler#Dünya
Filipinlerde Aghon Tayfunu... 3 ölü, 7 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2024 14:38

Filipinler'de etkili olan Aghon Tayfunu nedeniyle en az 3 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı açıklandı. İki bin 162'si geçici barınaklara olmak üzere 5 bin 343 kişinin evlerinden tahliye edildiği kaydedilirken, bugün birçok okulda eğitime ara verildiği aktarıldı.

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Filipinler'de hafta sonu boyunca etki gösteren Aghon Tayfunu, şiddetli rüzgarlar ve yağışlara yol açtı. Yerel yetkililer Quezon şehrindeki bir kulübenin şiddetli dalgaların vurması sonucu yıkılmasının ardından denize düşen 7 aylık bir bebeğin hayatını kaybettiğini açıklarken, Lucena ve San Antonio şehirlerinde ise 2 kişinin yaşadıkları kulübelerin üzerine ağaç devrilmesi sonucu yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Filipinler Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC) ise Bicol bölgesinde yaşayan 7 kişinin tayfun nedeniyle yaralandığını, ülke genelindeki 19 bin 373 kişinin tayfundan etkilendiğini duyurdu. İki bin 162'si geçici barınaklara olmak üzere 5 bin 343 kişinin evlerinden tahliye edildiği kaydedilirken, bugün birçok okulda eğitime ara verildiği aktarıldı.

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ETKİSİNİ AZALTACAK

Filipinler Atmosferik, Jeofizik ve Astronomik Hizmetler İdaresi de (PAGASA) Aghon Tayfunu'nun önümüzdeki 2 gün içinde Filipin Denizi üzerinde hareket edeceğini ve 29 Mayıs'a dek kademeli olarak etkisini yitireceğini açıkladı.

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#Aghon Tayfunu#Filipinler#Dünya

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