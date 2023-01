FBI'ın arananlar listesindeki tek kadın... Bütün dünyayı dolandırdı paraları da alıp sırra kadem bastı! 'Bir kız gibi görünüyor ama o bir alev'

Haberin Devamı

Dünyanın en ünlü gösteri mekânlarından biri olan Londra'daki Wembley Arena'da herkes, nefesini tutmuş onu bekliyordu.

Bir anda ortalık karardı, sahnede bir ışık parladı ve Alicia Keys'in "Girl on Fire" (Alev Almış Kız) şarkısı eşliğinde bir kadın göründü. Üzerinde koyu kırmızı, siyah parlak taşlarla süslenmiş bir balo elbisesi vardı.

Şarkıda, "Bir kız gibi görünüyor ama o bir alev. O kadar parlak ki gözlerini yakabilir, sen iyisi mi diğer tarafa bak..." deniyordu.

O sırada takvimler Haziran 2016'yı gösteriyordu. Kripto para kavramı henüz yeni yeni tanınıyor, geleceğin burada olduğu söyleniyor, yatırımcılar piyasaya girmek için birbiriyle yarışıyordu.

Sahnedeki kadının adı Ruja Ignatova'ydı ama sektördeki çoğu kişi onu "Kripto Kraliçesi" olarak biliyordu. Ignatova, kurucusu olduğu OneCoin isimli şirketin, Bitcoin'in en güçlü rakiplerinden biri olacağını söylüyordu.

Ignatova'nın "İki yıl sonra kimse Bitcoin'in adını bile ağzına almayacak" sözlerinin ardından Wembley, alkışlar ve ıslıklarla yıkılıyordu.

Bu etkinlikten 16 ay sonra Ignatova, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'dan kalkan bir uçağa bindi ve ortadan kayboldu. O günden beri Ignatova'yı gören olmadı.





FBI'IN ARANANLAR LİSTESİNDEKİ TEK KADIN

Ignatova, şu an dünyanın en azılı suçlularından biri olarak aranıyor. ABD'li federal savcılar, OneCoin'in bir saadet zinciri olduğunu, Kripto Kraliçesi'nin hem ABD'de hem de dünyanın çeşitli yerlerinde birçok yatırımcıyı 4 milyar dolardan fazla dolandırdığını öne sürüyor.

Savcılar OneCoin'i "bugüne kadar hayata geçirilmiş en büyük uluslararası dolandırıcılık şebekelerinden biri" olarak nitelendiriyor.

Ignatova, şu an FBI'ın "en çok aranan 10 kaçak" listesinin üyelerinden biri; hatta çoğunluğunu çete liderleri ve katillerin oluşturduğu bu listedeki tek kadın. (Listenin oluşturulduğu 1950'den bu yana gelmiş geçmiş 529 kaçak arasında da sadece 11 kadın var.)

Ignatova aynı zamanda Avrupa'nın da en çok arananları arasında yer alıyor.

"TEK BİR AMAÇLARI VARDI..."

New York Güney Bölge Savcısı Damian Williams, geçtiğimiz ay yaptığı bir yazılı açıklamada, "Ignatova ve ortakları OneCoin'in 'Bitcoin katili' olacağı iddiasıyla hiçbir şeyden şüphelenmeyen kurbanları milyarlarca dolandırdı. Gerçekte OneCoin'ler tamamen değersizdi. Yalanlarını tasarlarken tek bir amaçları vardı: Dünyanın dört bir yanındaki sıradan insanların zorluklarla kazandıkları paralarını ellerinden almak" ifadelerini kullandı.

Ignatova, Ekim 2017'de ortadan kaybolduktan sonra fotoğrafları kolluk güçlerinin internet sitelerinden dünya basınının manşetlerine taşındı.

FBI'ın arananlar posterinin en altında şu ifadeler yer alıyordu: "Ignatova'nın silahlı muhafızlarla ve/ya yardımcılarla birlikte seyahat ettiğine inanılıyor. Estetik ameliyat geçirmiş ya da buna benzer bir yolla görüntüsünü değiştirmiş olabilir."

FBI, arananlar listesindeki kişilerin suç sicillerinin kabarıklığına ve ne derece tehlikeli olduklarına göre seçildiğini belirtiyor. Bir diğer kriter de kaçakların tanınırlık düzeyi.

KENDİ ARALARINDAKİ YAZIŞMALARDA İLK GÜNDEN BELLİYMİŞ

FBI yetkilileri, soruşturmanın devam ettiği gerekçesiyle mahkeme belgelerinde yer alan bilgiler dışında bir yorum yapmadı. Ancak mahkeme belgelerinde yer alan detaylar Ignatova ve OneCoin'deki ortağı Karl Sebastian Greenwood'un daha ilk günden bir Ponzi oyununu hayata geçirdiklerini bildiklerine işaret ediyor.

Belgelere göre, Greenwood ve Ignatova, OneCoin konsepti üzerinde çalıştıkları dönemlerde birbirlerine gönderdikleri e-postalarda "çöp para" ifadelerini kullanıyordu. Greenwood, Ignatova'nın erkek kardeşi Konstantin Ignatov'a gönderdiği bir e-postada yatırımcılardan "aptallar" ve "deli" diye bahsediyordu. (Savcılık Ignatov'un da dolandırıcılığın bir parçası olduğunu ve kardeşinin ortadan kaybolmasının ardından OneCoin'in liderliğini üstlendiğini belirtiyor.)

Ignatova, Greenwood'a 2014'te gönderdiği bir e-postada, "Bu çok temiz, normalde üzerinde çalıştığım, (ya da seninle yalnızken para kazandığımız anlar dışında) gurur duyduğum bir şey olmayabilir" diyor, şirketin başarısız olması durumunda da "paraları alır kaçarız, suçu da başkasının üstüne atarız" ifadelerini kullanıyordu.

30 YAŞINA GELMEDEN MİLYONER OLMAK İSTİYORMUŞ

Mühendis bir baba ile öğretmen bir annenin kızı olarak Bulgaristan'da dünyaya gelen 42 yaşındaki Ignatova, Almanya vatandaşı.

"The Missing Crypto Queen" (Kayıp Kripto Kraliçesi) isimli kitabında Jamie Bartlett, Ignatova'nın mütevazı bir göçmen çocuğu olarak başlayıp kaçaklığa uzanan hayat hikayesini anlatıyor.

Bartlett'ın kitabına göre, küçük bir kızken ailesiyle birlikte Almanya'ya göçen Ignatova, derslerinde çok başarılıydı. Zamanını ders çalışarak ve satranç oynayarak geçiren küçük Ruja'yı sınıf arkadaşları zeki, hırslı ve mesafeli biri olarak tanımlıyordu.

Ignatova, aldığı bursla Konstanz'da bir üniversitede eğitimine devam ederken kendisi gibi bir hukuk öğrencisiyle tanıştı ve evlendi. Çocuk istemediğini her fırsatta dile getiriyor, "Çocuklar zengin olmaya engel olur" diyordu.

Sık sık söylediği bir diğer şey de 30 yaşına gelmeden milyoner olmak istediğiydi. Bartlett, "Zengin olmayı umarsızca istiyordu. Sabahlara kadar oturup zengin olmanın yollarıyla ilgili kitaplar okuyordu" ifadelerini kullanıyor kitabında...



Karl Sebastian Greenwood

GİYİM KUŞAMINA ÇOK ÖNEM VERİYORDU

Oxford Üniversitesi'nde Avrupa hukuku eğitimi aldıktan sonra, uluslararası yönetim danışmanlığı şirketi McKinsey & Company'nin Sofya bürosunda çalışmaya başladı Ignatova. Müşteriler kendisine güveniyor; Rusça, Almanca, İngilizce ve Bulgarcayı çok iyi konuşması da işine yarıyordu.

Ignatova görünüşüne çok önem veriyor, toplantılara gece elbiseleriyle, elmas küpelerle katılıyordu. Bartlett'ın deyişiyle, "Her halinden başarı ve cazibe akıyordu. Tarzına ve imajına takıntılıydı".



ONECOIN'İ 2014'TE KURDULAR

Ignatova ve Greenwood, 2014 yılında OneCoin'i Avrupa ve New York başta olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki yatırımcılara sunmaya başladı. Çevrimiçi seminerler ve konferanslar düzenliyor, yatırımcıları paralarını belli hesaplara yatırıp OneCoin paketleri almaya yönlendiriyorlardı.

OneCoin, çok kademeli pazarlama ağı gibi çalışıyordu. Kendisi paket aldıktan sonra başkalarının da paket almasına aracı olanlar bu satışlardan komisyon elde ediyordu. Paketler "başlangıç" düzeyinden "kodaman tüccar"a kadar gidiyordu.

Ignatova ve ortakları yatırım yapanlara paralarını 5 ila 10 kat artırma sözü veriyordu.

Bu vaatler sonucunda OneCoin'e ilgi bir anda uçtu. 2014'ün dördüncü çeyreği ile 2016'nın dördüncü çeyreği arasında OneCoin'e 4 milyar dolardan fazla yatırım yapıldı. Mahkeme belgelerine göre, bunun 50 milyon dolar kadarı ABD'li yatırımcılardan geldi.

Avrupa'da da durum çok farklı değildi. Birkaç yıl önce BBC'ye sızdırılan belgelere göre OneCoin 2016'nın ilk yarısında İngiltere'de 30 milyon euro yatırım çekti. Bunun 2 milyon euro'su tek bir haftada gerçekleşti. Wembley Arena'daki etkinlik ilgiyi daha da artırdı. Ağustos 2014 ve Mart 2017 döneminde Çin'de Almanya'ya, Pakistan'dan Brezilya'ya, Hong Kong'dan Norveç'e, Kanada'dan Yemen'e dünyanın her yerinden OneCoin'e para aktı.

New York Savcısı Williams, CNN'e yaptığı açıklamada, "Zamanlamayı çok iyi ayarlamıştı. Kripto paraların ilk günlerindeki spekülasyon çılgınlığını paraya çevirdi" dedi.

Bilinen diğer kripto paraların aksine OneCoin'ler madencilik yoluyla elde edilmiyor, bir yazılım tarafından üretiliyordu. Greenwood, Ağustos 2014'te Ignatova'ya gönderdiği bir e-postada insanlara bu konuda yalan söylediklerini ifade ediyordu.

OneCoin'in değeri diğer kripto paralar gibi arz ve talebe bağlı değildi, yöneticilerin manipülasyonlarıyla belirleniyordu.

İKİ YILIN SONUNDA FOYALARI MEYDANA ÇIKMAYA BAŞLADI

Bu ışıltılı tablo 2016'da çatırdamaya başladı. Yatırımcılar ellerindeki OneCoin'leri satıp sisteme yatırdıkları ana paraları geri alamıyordu.

Bu durum internette OneCoin'in bir dolandırıcılık olduğu tartışmalarını başlattı. Basında "Ne oluyor orada?" minvalinde haberler çıktı. Çeşitli ülkelerde savcılıklar tarafından soruşturmalar başlatıldı.

Bu süreçte Ignatova'nın evliliğine ne olduğu net değil. Ancak FBI'ın verdiği bilgiye göre, Ignatova Amerikalı erkek arkadaşının evine yerleştirdiği bir dinleme cihazı sayesinde, OneCoin hakkında bir soruşturma yürütüldüğünü ve sevgilisinin FBI'la iş birliği yaptığını öğrendi.

Ekim 2017'de ABD Adalet Bakanlığı Ignatova hakkında beş ayrı dolandırıcılık suçlamasıyla iddianame hazırladı. (Söz konusu suçlamalar toplamda 85 yıla kadar hapisle cezalandırılabiliyor.) New York mahkemesi de Ignatova için bir yakalama emri çıkardı.

Bu gelişmelerin üzerinden iki hafta bile geçmeden 25 Ekim 2017 günü Ignatova'dan Sofya'dan kalkan Atina uçağına bindi ve ortadan kayboldu. OneCoin'den geriye kalan enkazı kaldırmak da Ignatova'nın ortaklarına düştü.

YERİNİ BİLENE 100.000 DOLAR ÖDÜL VADEDİLİYOR

FBI, Almanya pasaportunu kullanan Ignatova'nın Atina'dan sonra Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya, Rusya, Doğu Avrupa hatta Bulgaristan'a gitmiş olabileceğine inanıyor. Ignatova'nın yerinin bulunmasını sağlayacak kişilere 100.000 dolar ödül vadediliyor.

FBI'ın New York bürosundan sorumlu direktör yardımcısı Michael Driscoll, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çok büyük miktarda parayla kaçtı. Para insana çok sayıda dost satın alabilir. Bunun nimetlerinden faydalandığını düşünüyorum" dedi.

Ignatova'nın ortakları kendisi kadar şanslı değildi. Greenwood, Temmuz 2018'de Tayland'ın Koh Samui adasında bulunan evinde gözaltına alındı ve yargılanmak üzere ABD'ye iade edildi. Aralık ayına hakkındaki suçlamaları kabul eden Greenwood şu an cezaevinde. Dava Nisan'da sonuçlanacak ama Greenwood, 60 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

Ignatova'nın erkek kardeşi Konstantin Ignatov, Mart 2019'da Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındı. Bir iş için ABD'ye giden Ignatov, Bulgaristan'a dönmek üzereyken yakalandı, kelepçelendi ve havalimanında sorguya çekildi.

Ignatov da hakkındaki suçlamaları kabul etti. Onun cezası da Şubat ayında yapılacak duruşmada belli olacak.

OneCoin çoktan kapandı, internet sitesi bile artık aktif değil.

Kurucusu Ignatova'dan ise halen iz yok. Kripto Kraliçesi bindiği uçaktan ineli 5 yıldan fazla zaman geçti ama nerede olduğu ve ne yaptığı halen gizemini koruyor.

