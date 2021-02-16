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Dünya
DHA
Haber Giriş: 16.02.2021 - 22:31 | Son Güncelleme:

Etna Yanardağı patladı! Taş ve kül yağmuru

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Etna Yanardağı patladı! Taş ve kül yağmuru
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İtalya’nın Sicilya adasında bulunan, dünyanın en aktif yanardağlarından Etna'da şiddetli patlama meydana geldi. Patlama sonrası Katanya kentinde taş ve kül yağmuru olduğu aktarılırken, havalimanında uçuşların durdurulduğu belirtildi.

İtalya'nın güneyindeki Sicilya adasında bulunan ve dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Etna'da şiddetli bir patlama meydana geldi. Yerel medya, patlamanın yanardağın güneydoğu kraterinde meydana geldiğini, gökyüzüne kilometrelerce duman yükseldiğini duyurdu. Etna'ya en yakın kentlerden Katanya'da taş ve kül yağmuru olduğu bilgisi paylaşılırken; kentteki havalimanında uçuşların durdurulduğu belirtildi.

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