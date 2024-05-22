Esma Esad’a lösemi teşhisi konuldu

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Açıklamada, “First Lady Esma Esad’a, akut miyeloid lösemi teşhisi konuldu” denildi. 48 yaşındaki Esma Esad’ın sosyal mesafeyi gerektiren “özel bir tedavi protokolüne” tabi tutulacağı belirtilirken, “tedavi planının bir parçası olarak da çalışmalarına ara vereceği” ifade edildi. 2000 yılından bu yana Beşar Esad ile evli olan Esma Esad üç çocuk annesi. Bayan Esad, 2011 yılında Suriye’de iç savaş başlamadan önce kendisini ilerici bir hak savunucusu ve hanedanın modern yüzü olarak görülüyordu.