Eski bakanlardan mektup: Orduyu seçime karıştırmayın

Washington Post gazetesinde yayımlanan ortak mektuba ABD’li eski savunma bakanları Ashton Carter, Dick Cheney, William Cohen, Mark Esper, Robert Gates, Chuck Hagel, James Mattis, Leon Panetta, William Perry ve Donald Rumsfeld imza attı.

Mektupta, 3 Kasım’da yapılan tartışmalı başkanlık seçim sonuçlarının ordunun pozisyonunu ilgilendirmediği uyarısında bulunan eski bakanlar, “aksi durumun ulusal güvenliği tehlikeye sokacağına” işaret etti. “ABD ordusunu seçim tartışmalarının içine çekmek bizi tehlikeli, yasa dışı ve anayasal sınırların dışında bir alana iter” değerlendirmesini yapan bakanlar, seçimler ve yetki devri konusunda demokratik teamüllere ve ilgili yasalara uygun hareket edilmesinin elzem olduğuna vurgu yaptı.