Eski ABD Başkanı Trump teslim oldu... 200 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı

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Eski Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ve beraberindeki 18 kişinin 2020’de düzenlenen başkanlık seçiminde Georgia eyaletindeki sonuçlara müdahale etmekle suçlandığı davada flaş bir gelişme yaşandı.

Trump, sanıklara teslim olmaları için verilen sürenin dolmasına saatler kala New Jersey eyaletinden Georgia eyaletindeki Atlanta şehrine gelerek Fulton County Hapishanesi’nde yetkililere teslim oldu. 200 bin dolar kefalet ödemeyi kabul eden Trump'ın sabıka fotoğrafı çekildi. Hapishane kayıtlarına " P01135809" numarası ile geçen Trump, Yaklaşık 20 dakika sonra hapishaneden ayrıldı.

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TRUMP: "YANLIŞ BİR ŞEY YAPMADIM"

New Jersey'e dönmeden önce basına açıklama yapan Trump, suçsuz olduğunu yineledi. Haklı olarak seçim sonuçlarına karşı çıktığını belirten Trump, "Bu davalar adaletle dalga geçiyor. Hiçbir hatamız yok, yanlış bir şey yapmadım. Bunu herkes de biliyor" ifadelerini kullandı. Kendisine yönelik yargı sürecinin siyasi olduğunu daha önce de birçok kez dile getiren Trump, "Davaları açanlar esasen seçimlere müdahale ediyor" şeklinde konuştu.

CUMA GÜNÜNE KADAR SÜRE VERİLMİŞTİ

2020 başkanlık seçimlerinde Georgia’daki sonuçlara müdahale iddiası ile hazırlanan 98 sayfalık iddianamede Trump ve diğer 18 sanığa toplamda 41 farklı suçlama yöneltilmişti. Sanıklar 20 yıla kadar hapis cezası öngören şantaj ile dolandırıcılık için komplo kurmak ve yanlış beyanda bulunmakla suçlanmıştı. Trump dahil 19 kişiye teslim olmaları için cuma günü yerel saatle 12.00’ye kadar süre verilmişti. Şimdiye dek aralarında Trump'ın da bulunduğu toplam 12 sanık teslim olmuştu. Son olarak Fulton Bölge Savcısı Fani Willis 19 kişinin yargılanmasına 23 Ekim'de başlanmasını önerirken, Trump'ın avukatları aracılığıyla bu öneriye itiraz edeceği kamuoyuna yansımıştı.

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