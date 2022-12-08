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Eşinin yüzüklerini 20 ton çöpün içinde buldu

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#Yüzük#ABD#Kevin Butler
Eşinin yüzüklerini 20 ton çöpün içinde buldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2022 07:00

ABD’de eşinin elmas yüzüklerini yanlışlıkla çöpe atan Kevin Butler, bir mucizeyi başardı. Çöp aktarma istasyonunun altını üstüne getirerek, 20 ton çöpün arasında yüzükleri bulan ‘talihli’ koca yaşananlar için, “Samanlıkta iğne aramak gibiydi” dedi.

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ABD’nin New Hampshire eyaletinde yaşayan Cindy Butler, 23 Kasım’da nişan yüzüğünü ve alyansını temizleyip kurumaları için peçeteye sararak mutfak tezgâhına bıraktı. Cindy kısa süre sonra yüzüklerini aramaya başlayınca eşi Kevin, peçeteleri çöpe attığını ve çöpü de aktarma istasyonuna götürdüğünü söyledi. Takıların çöpte olabileceğini tahmin eden Kevin, hızla çöp aktarma istasyonunun yolunu tuttu. Şükran Günü’nden hemen önce en yoğun zamanını yaşayan istasyonda çöp torbalarıyla dolu yığınlar arasında yüzüğünü nasıl bulacağını düşünen Butler’ın imdadına, istasyonun yöneticilerinden Dennis Senibaldi yetişti. Güvenlik kamerası görüntüleri incelenince Butler’ın çöp torbasını attığı yer belirlendi. Söz konusu torbayı çöp yakma fırınına götürecek araç da kıl payı yakalandı.

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Eşinin yüzüklerini 20 ton çöpün içinde buldu

BEYAZ ÇÖP POŞETİ ARANDI

İkili böylece Butler’ın bıraktığı gri saplı, beyaz çöp poşetini aramaya koyuldu. Bu esnada oradaki diğer işçiler de araçtaki 20 ton çöp arasında yüzüğü aramaya başladı. En sonunda Senibaldi, içinde kereviz sapı da olan çöp torbasının dibinde yüzükleri buldu. Butler “Samanlıkta iğne aramak gibiydi” derken Senibaldi ise ilk geldiğinde Butler’ın “biraz çılgın gibi” gözüktüğünü ifade ederek, “Stresli olduğunu gözlerinde net şekilde görebiliyordum. Yüzükler, kendisi ve eşi için çok anlamlı olmalıydı” dedi. Yönetici Senibaldi daha önce de benzer olayların yaşandığını belirtti.

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#Yüzük#ABD#Kevin Butler

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