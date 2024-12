Esad’dan sonra ilk diplomatik görüşme: Bekle gör zamanı değil

Haberin Devamı

Suriye’de muhaliflerin 61 yıllık Baas rejimini devirmesi sonrasında kurulan hükümete yönelik Türkiye’den ilk diplomatik ziyaret gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’nin başkenti Şam’da yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera ile bir araya geldi. Bakan Fidan, “Zaman bekle gör dönemi değildir, harekete geçmeliyiz. PKK/YPG’ye Suriye’de yer olmadığını bir kez daha ifade etmek istiyoruz” derken, eş-Şera ise ülkede daha öncesinde irtibatlı oldukları silahlı grupların kendilerini feshedeceklerini ve Suriye ordusunun kurulacağını söyledi.

‘SURİYELİLER BELİRLEYECEK’

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu ve Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Esaad Hasan Şeyban’ın da yer aldığı görüşme sonrasında Bakan Fidan ve Ahmet eş-Şera ortak basın toplantısı düzenledi. Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye’nin en zor ve karanlık döneminin geride kaldığını ve daha güzel günlerin yaşanacağını belirtti.

Suriye’nin bütün etnik, dini ve mezhep gruplarının daha mutlu ve huzurlu olacağını, ülkenin geleceğini Suriyelilerin belirleyeceğini vurgulayan Bakan Fidan özetle şunları söyledi: “Suriye’nin toprak bütünlüğü konusunda hiçbir tereddüt yoktur. Görüşmede bunu teyit ettik. Suriye’de terör örgütü PKK/YPG’ye yer yoktur. PKK/YPG Suriye topraklarının üçte birini işgal etmekte, Suriye halkının malını çalmakta. Uluslararası topluma sunduğu gardiyanlık hizmeti sonucu uluslararası toplum da buna göz yumuyor. Yeni Suriye’de daha fazla kaos, kan olmadan YPG’nin de önümüzdeki süreçte Suriye’nin bütünlüğünü tehdit etmediği bir noktaya gelmesi gerekiyor. Zaman bekle gör dönemi değildir. Harekete geçmeliyiz. Toprak bütünlüğü tartışılamaz. PKK/YPG’ye Suriye’de yer olmadığını bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Suriye halkının PKK/YPG ile mücadelede nasıl kararlı olduğunu bir kez daha gördüm. Suriye halkının DEAŞ ile mücadelesine de destek vermeye hazırız.”

‘HER ALANDA TÜRKİYE YANIMIZDA’

Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ahmet eş-Şera ise özetle şunları söyledi: “Dışişleri Bakanı Fidan’la Suriye’nin geleceğini görüştük. Özellikle de Savunma Bakanlığının önemi ve silahların sadece devletin kontrolünde kalmasını ele aldık. Bizler hiçbir grupta, gerek bizim şu an kontrolümüz altında olan bölgelerde gerekse PKK/YPG’nin olduğu bölgelerde olsun, hiçbir grubun elinde silah bulunmasını kabul etmemiz mümkün değildir. Ülkedeki tüm silah kontrolünü elimize almak istiyoruz ve bu konuda da grupların çoğu zaten bizimle hemfikir. Dost ülke Türkiye her zaman Suriye’nin yanında yer aldı. Bunu unutmayacağız. Türkiye’nin Suriye halkının dostu olduğu, altyapı, sanayi, bankacılık ve hayatın her alanında Suriye’nin yanında durduğu ifade edildi.”

ULUSLARARASI TOPLUM ANGAJE OLMALI

- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, görüşmede Suriye’de istikrarın altını çizdiklerini belirterek şunları söyledi: “Terörün bertarafı mümkündür. Suriye’deki yeni yönetimin verdiği sözleri hayata geçirebilmesi için fırsata ve zamana ihtiyacı var. Suriye’nin yeniden inşası için gerekli hazırlıklılara bir an önce başlanması gerekmektedir. Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine güvenli dönüşü ancak böyle mümkün olacaktır. Başta Arap ülkeleri olmak üzere tüm uluslararası toplum Suriye’deki yeni yönetimle angaje olmalıdır... Bugün sabah Şam’a gelirken, Türkiye sınırından kara yoluyla girdik, bütün şehirleri gördük. Benim 14 sene önce bıraktığım Suriye gitmiş, yerine savaşla tahrip edilmiş bir ülke gelmiş. Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması gerekiyor. Göçmenlerin dönebilmesi için altyapının ayağa kaldırılması gerekiyor. Yeni yönetimde bu konuda güçlü bir irade ve azim gördüm. Bunun uluslararası topluluk tarafından da desteklenmesi gerekiyor.”

‘BİRLİKTE ÇALIŞMAYA HAZIRIZ’

- ”KURUMLARIN ayağa kaldırılmasında birlikte çalışmaya hazırız. Yeni sistemin kuruluş ve geçiş süreciyle ilgili çok net fikirlere sahip olduğunu gördüm. Süreç içerisinde kurumsal kapasitelerin geliştirilmesi için bir desteğe ihtiyacı olması durumunda bu desteği vereceğiz” ifadelerini kullanan Bakan Fidan, “Türkiye olarak tarihin doğru tarafında olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bugün Şam’dayım çünkü en dar günlerinizde olduğu gibi bugün de sizleri yalnız bırakmayacağız” dedi.

‘TRUMP MATEMATİĞİ GÖRÜYOR’

- Bakan Fidan, ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump ve yönetiminin, Suriye’deki PKK/YPG sorunu konusundaki tutumuna ilişkin soruya şu yanıtı verdi: “Sayın Trump, bu elimizdeki sorunu Sayın Obama döneminden devralmıştı. Sayın Trump’ın çok büyük birkaç özelliği var. Bunlardan birisi net olması ve sadece ve sadece Amerika’nın çıkarlarını esas alması. Bu denkleme, probleme baktığı zaman şunu gördü: DEAŞ tutuklularına bir çözüm bulunduğu takdirde Amerikalıların burada kalmasına hiçbir lüzum yok. Niye oradalar, Amerika’ya bunun getirisi ne, bunu bir türlü anlayamadı. Dolayısıyla birkaç defa sisteme talimat verdi.” ABD sisteminin, sadece ülkenin çıkarını değil, aynı zamanda başka ülkelerin çıkarlarını da gözeten insanlarla dolu olduğuna dikkati çeken Fidan, “Burada Amerika’nın çıkarları açısından bakıldığı zaman, bir matematik hesabı yapıldığı zaman, Türkiye mi önemli, PKK gibi bir terör örgütü mü önemli, Sayın Trump buradaki matematiği hemen görüyor” dedi. Fidan, ABD sisteminin içinde ülkeyi Suriye’de tutarak ve bölgede istikrarsızlığı temin eden bir terör örgütüne destek olarak başka bir amaca hizmet edilebileceğini hesaba katan insanların bulunduğunu söyleyerek, bu kişilerin geçmiş dönemde Trump kadar net düşünmediğini dile getirdi. Bakan Fidan, “Yeni dönemde Trump’ın daha kararlı, daha güçlü, Amerikan çıkarlarını ve sadece Amerikan çıkarlarını öne alan bir iradeyle bu soruna daha farklı yaklaşacağına inanıyorum” ifadesini kullandı.

KASİYUN DAĞI’NDA ÇAY İÇTİLER

Bakan Fidan ve Ahmed eş-Şera, Suriye’deki Kasiyun Dağı’nda Şam manzarasını çay içerek izledi. Başkent Şam’ın merkezinde kentin büyük bölümüne hakim bir yükselti olan Kasiyun Dağı, Suriye’de 2011 yılında özgürlük talepleriyle başlayan halk hareketlerini rejimin şiddet yoluyla bastırmak istemesiyle patlak veren içsavaşta büyük önem kazanmıştı. Devrik rejim, sivil unsurların çıkmasını yasakladığı dağa, Beşşar Esad’ın kardeşi Mahir Esad’a bağlı 4. Tümen askerleri başta olmak üzere yoğun bir konuşlanma yapmıştı.