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Dünya
AA
Haber Giriş: 16.03.2020 - 15:58,Son Güncelleme:/

Ermenistan'da Corona Virüs nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

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Ermenistan'da Corona Virüs nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
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Ermenistan hükümeti, yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülke genelinde 16 Nisan'a kadar olağanüstü hal ilan etti.

Sağlık Bakanı Arsen Torosyan, ülkede şimdiye kadar 30 kişide virüsün tespit edildiğini, bunlardan birinin taburcu edildiğini söyledi.

Yerel basındaki haberlere göre, ülkede vaka sayısının artmasından endişe ediliyor. Başkent Erivan'a 20 kilometre mesafedeki Eçmiadzin kentinde 130 kişinin Corona Virüs tahlili için karantinada tutulduğu aktarıldı.

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