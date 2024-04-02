Erdoğan ziyareti öncesi ABD’deki lobiler harekete geçti

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Haftalık Real News gazetesine göre, Yunan-Amerikan Liderlik Konseyi (HALC) ABD’deki Ermeni ve bölücü örgütleri ile işbirliği halinde, Beyaz Saray’da Başkan Joe Biden ile görüşmek üzere mayıs ayında Washington’a gitmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhinde eylem planları kuruyorlar.

HALC’ın, gerek görüşmesinin yapılacağı sırada Beyaz Saray’ın, gerekse Erdoğan’ın kalacağı otelin önünde protesto eylemleri planları kurduğunu belirten Real News, örgütün ayrıca, ABD gazetelerine paralı ilanlar vereceğini de öne sürdü. Haftalık To Vima gazetesi de ABD’deki Ermeni ve bölücü örgütlerin, Erdoğan’ın ziyareti sırasında eylemler gerçekleştireceklerini öne sürdü.

Erdoğan-Biden görüşmesine şimdiden büyük ilgi gösteren diğer Yunan gazeteleri ise “Erdoğan, Biden’den ne isteyecek”, “Erdoğan, Beyaz Saray’da ne yapacak” şeklinde başlıklarla, bu görüşmenin, ABD’nin Türkiye ve Yunanistan’a yaklaşımında bir değişikliğe yol açıp açmayacağı sorusuna cevap aradılar.