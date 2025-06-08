En zengin en güçlüye karşı... Dünya bu savaşa kilitlendi

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AMERİKALI iş insanı Elon Musk’ın Trump Yönetimi’ndeki Hükümet Verimliliği Departmanı’ndan (DOGE) ayrılması sonrasında eski dostlar, düşman oldu. Musk, Trump’ın ‘büyük, güzel tasarı’ diye övdüğü bütçe ve harcama yasasını ‘iğrenç bir rezalet’ diye eleştirdi, bunun bütçe açığını arttıracağını öne sürdü. Trump ise Musk’ın eleştirilerini ‘düş kırıklığı’na uğradığını söylerek Musk’ın Tesla, SpaceX gibi şirketlerine federal sübvansiyon ve sözleşmeleri kesme tehdidinde bulundu. Amerikalı girişimci ise Başkan’ın pedofiliyle suçlanan ve hapishanede ölen milyarder Jeff Epstein ile yakın olduğunu iddia etti. Musk dün ise bu Epstein paylaşımını ve NASA ile işbirliğine son verebileceğini ima eden paylaşımını sildi. Dünya bir yandan bilek güreşinin nereye evrileceğini öte yandan tarafların ellerindeki silahları tartışıyor.

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TRUMP’IN SİLAHLARI

- Sözleşmeleri iptal edelim: Trump yönetimi, Elon Musk’ın Tesla, SpaceX, Starlink gibi şirketlerinin devletten aldığı sübvansiyon ve sözleşmeleri iptal edebilir. Geçen 10 yıllık bir dönemde Musk’ın şirketlerinin 17 federal kurumla 3 milyar doları aşan sözleşmeler yaptığı belirtiliyor.

- Musk’a uyuşturucu soruşturması: Washington Post’un haberine göre Trump, Musk’ı “büyük bir uyuşturucu bağımlısı” olarak nitelendirdi. Amerikan basını daha önce Musk’ın uyuşturucu kullandığını, bu nedenle iş insanının SpaceX sözleşmesinde yer alan ‘uyuşturucudan temiz olmak’ şartını ihlal ettiğini gündeme getirmişti. Musk, geçen ay X’te yaptığı paylaşımında, “açık olalım, uyuşturucu kullanmıyorum” dedi. 2024 yılında ise arada doktor reçetesiyle ketamin aldığını kabul etmişti.

- Vatandaşlıktan atalım: Trump’a yakın isimlerden olan Steve Bannon, Güney Afrika doğumlu Elon Musk’ın göçmen statüsünün soruşturulması gerektiğini gündeme getirdi. Bannon, Musk’ın hukuksuz bir şekilde vatandaşlık aldığını ima ederek derhal sınırdışı edilmesi gerektiğini iddia etti.

- Baskıyı arttırabilir: Trump’ın başkan olarak sahip olduğu yürütme gücüne dikkat çeken uzmanlar, Trump’ın Musk’ı aleyhinde alacağı kararlarla köşeye sıkıştırabileceğini öngörüyor.

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- MAGA’dan dışlanabilir: Elon Musk, son dönemde kendini Trump’ın ‘Amerika’yı Yeniden Büyük Yap’ (MAGA) içinde konumlandırmış, Cumhuriyetçi Parti’ye destek vermişti. Trump, sahip olduğu zenginliğe rağmen Musk’ı MAGA’dan dışlayabilir.

MUSK’IN SİLAHLARI

- Kamuoyunu etkileyebilir: Elon Musk, sahibi olduğu X platformunda Trump aleyhine bir kamuoyu oluşturabilir. 2026 ara seçimleri öncesinde Cumhuriyetçi Parti’nin sosyal medyada görünürlülüğünü azaltmak rakip Demokrat Parti’nin işine yarayabilir.

- Siyasi parti kurabilir: Musk, Trump’ın 2024 yılında yeniden seçilmesi için 250 milyon dolardan fazla harcamıştı. Önceki gün ise X’te ‘Amerika’da ortadaki yüzde 80’i gerçekten temsil eden yeni bir siyasi parti kurmanın zamanı geldi mi’ diye anket yaptı. 4.8 milyon kişinin katıldığı ankette yüzde 80’den fazla ‘Evet’ oyu çıktı.

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- Uzayda misilleme: Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Musk’ın SpaceX şirketiyle Uluslararası Uzay Üssü’ne astronot taşıyor. SpaceX’in sözleşmesi iptal edilirse Trump yönetimi Rusya ile işbirliği yapmaya zorlanabilir. Nitekim Washington Post gazetesi, NASA ile Pentagon’un SpaceX’e ‘alternatif şirketler’ aradığını yazdı.

- Ukrayna silahı: Musk’ın Starlink uyduları, Ukrayna’nın Rus işgaline karşı savaşında ve Rusya’ya yönelik saldırılarında önemli altyapı sağlıyor. Güdümlü füze sistemleri uyduların desteğiyle yönlendirilebiliyor. Starlink ile işbirliğini kesmek Pentagon’u zora sokabilir.

- Kirli çamaşırlar dökülebilir: Amerikalı iş adamı, pedofili milyarder Jeff Epstein dosyasını gündeme getirerek gerekirse kirli çamaşırları da ortalığa dökebileceğinin işaretini verdi. Ancak dün paylaşımı silerek geri adım attı.

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RUSYA’DAN MUSK’A SIĞINMA TEKLİFİ

TRUMP’a yakın isimlerden Steve Bannon’un Güney Afrika doğumlu Elon Musk’ın sınırdışı edilmesi gerektiği yolundaki talebi üzerine Rus milletvekili Dmitri Nowikow, Rusya’nın Elon Musk’a sığınma hakkı tanıyabileceğini söyledi. Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev, “Makul bir ücret karşılığında D ve E arasında bir barış anlaşması imzalanmasını kolaylaştırmaya ve ödeme olarak Starlink hisselerini kabul etmeye hazırız. Savaşmayın çocuklar” diyerek bilek güreşini tiye aldı.

EPSTEİN İLE DOSTLUĞU BÜYÜTEÇ ALTINDA

MUSK’ın Trump’ın reşit olmayan kızları zengin ve nüfuz sahibi erkeklere pazarladığı suçlamasıyla yargılanırken 2019’da hapisteki hücresinde ölü bulunan milyarder Jeff Epstein ile yakınlığını gündeme getirmesi Trump-Epstein ilişkisini yeniden gündeme taşıdı. İkili 1990’lar ve 2000’lerde birlikte eğlence partilerine katılıyordu.