En büyük risk İranlı milisler

Türkiye ile Rusya arasında 5 Mart’ta varılan mutabakat uyarınca ateşkesin sağlandığı İdlib’de herhangi bir koronavirüs vakasına rastlanılmadığı iddia edilse de rejim unsurlarına destek amacıyla İran’dan gelmiş Şii milislerin hem İdlib’de hem de Suriye’nin diğer bölgelerinde önüne geçilemeyecek salgına neden olmalarından endişe ediliyor.

İKİ HAFTA ÖNCE BİN KİT

İdlib merkezi ve kırsalında halk arasında koranavirüs vakası görüldüğüne dair bazı sosyal medya hesaplarında yayılan iddiaları doğrulayan resmi bir kaynak yok. AFAD yetkilileri, İdlib’de izolasyon yöntemlerini geliştirmeye gayret gösterildiğini belirterek, “İdlib’de halkın, sağlığı için yaşanabilir evlere ve güvenliğe çok ihtiyacı var. Biz, tuğla evler inşa etmekle uğraşıyoruz, çünkü çadırlarda yaşıyorlar” bilgisini verdi.

SOLUNUM CİHAZI DESTEĞİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Suriye’de en riskli bölge olan kuzeybatıda, sınırlı bir şekilde yoğun bakım üniteleri kurmaya çalıştıklarını, bu bölgeye solunum cihazı gönderildiğini duyururken, yaklaşık iki hafta önce bölgeye ulaştırılan bin test kitiyle yapılan işlemlerde pozitif bir bulguya rastlanılmadığını açıkladı.

İlçe merkezi ve kırsalında yaklaşık 1.5 milyon kişinin yaşadığı tahmin edilen İdlib’de halk dağıtılan bildirilerle düzenli şekilde bilgilendiriliyor. Cami ve okul gibi yerler Türkiye’nin verdiği destekle dezenfekte ediliyor. Aynı şekilde El Bab ve Afrin’de de dezenfekte çalışmalarının sürdüğü, Türkiye’nin halka dağıtılmak için çok sayıda maske ve dezenfektan gönderdiği bildirildi. Ayrıca sınır hattındaki çadır kentlerde kalan binlerce insan düzenli sağlık kontrolünden geçirilirken, halktan özellikle hijyen koşullarına dikkat etmeleri isteniyor. İdlib, diğer harekât bölgeleri ile çadır kentlerde halkın en fazla sabun ve dezenfektana ihtiyaç duyduğu ifade ediliyor.

REJİM BÖLGESİNE GEÇİŞ YASAK

Suriye’de muhaliflerin hakim olduğu yerlerden rejime ait bölgelere geçiş de yasaklandı. Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, El Bab bölgesinden rejime ait bölgeye geçiş imkanı tanıyan El Humran, El Dedet ve Ebul Zindeyn kapılarının kapatıldığını, buralardan ticari amaçlı geçişlere de izin verilmediğini duyurdu. Suriye Milli Ordusu da muhaliflerin hakim olduğu bölgelerde halkın serbestçe dolaşımının yasak olduğunu, ancak zorunlu durumlarda seyahate izin verildiğini bildirdi. m Uğur ERGAN / ANKARA