Ege’ye radar platformları yerleştirilecek... Yunan basını iddia etti

Haberin Devamı

Yunanistan’ın Avrupa Birliği’nin 2021 yılında başlattığı “Avrupa Savunma Sanayi Kalkınma Programı” (EDIDP) çerçevesinde, Ege denizindeki denetimini arttırmak amacıyla radar, kamera ve dronlarla donatılacak 7 adet “İnsansız Yarı Sabit Deniz Platformu” projesi üzerinde çalıştığı iddia edildi.

BAKANLIK OLUMLU BAKIYOR

Ta Nea gazetesinin dünkü sayısında “7 yüzer radar Ege’yi kilitliyor” başlığı ile manşetinde yer alan habere göre, adı belirtilmeyen bir Yunan firmasının patenti olan projeye, Yunan Savunma Bakanlığı sıcak baktı. Gazete, her şeyin normal gelişmesi halinde ilk yüzer radar platformun 2025 yılı içinde devreye sokulacağını, yapılacak denemelerin olumlu neticeler vermesi durumunda da Ege’deki platform sayısının 7’e kadar çıkarılabileceğini öne sürdü.

Haberin Devamı

Yüzer platformdaki radarın menzilinin 40 kilometre, radar direği yüksekliğinin de denizden 50 metre olacağını yazan Ta Nea, platformun ayrıca, kamera ve dron ile de donatılacağını belirtti.

TÜRKİYE’NİN YANI BAŞINDA

Yüzer platformda toplanacak bilgilerin, gerçek zamanda denizaltılara, gemilere, uydulara ve ilgili askeri dairelere aktarılabileceğini kaydeden Ta Nea, Yunan kurmayların, stratejik noktalara yerleştirilmeleri planlanan radarlı platformlar sayesinde, Yunanistan’ın tüm doğu sınırlarının (Türkiye) sürekli izlenebileceğini söylediklerini kaydetti.

HELİKOPTER PİSTİ DE OLACAK

Yüzer platformların, Meksika körfezindeki petrol platformlarının küçük bir benzeri olacağını ve gelecekte helikopter pisti de barındırılabilecek şekilde genişletebileceklerini iddia eden Ta Nea, projenin ilk aşamadaki maliyetinin 19.5 milyon euro olduğu, bu paranın 12.8 milyonluk bölümünün AB, 5,4 milyonluk bölümünün Yunanistan ve Kıbrıs Rum Yönetimi, 1.3 milyon bölümünün ise özel sektör yatırımcılarından karşılanacağını yazdı.

BİLGİ NOTU

Yunan Başbakanı Miçotakis hafta başı Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmişti. Miçotakis ülkesine dönüşte de bu ılımlı havayı sürdürmek istedikleri mesajını vermişti.