Ege ve Akdeniz’de 100 uçaklı tatbikat

Planlaması Yunan Hava Kuvvetleri tarafından yapılan “İniohos 21”, Yunan Deniz Kuvvetleri’nin “Lelaps” (Kasırga) tatkibatı ile koordineli şekilde gerçekleştirilecek.

GEÇEN YIL YAPILMAMIŞTI

“İniohos 21”de karşı saldırı, savunma, tespit, arama kurtarma, hedef belirleme senaryoları uygulanacak. Tatbikat geçen sene pandemi dolayısıyla yapılamamıştı. Doğrulanmamakla birlikte İsrail medyasında, “İniohos 2019” tatbikatı sırasında, “düşman hava savunma sistemlerini felç etme” (SEAT) eğitimi çerçevesinde S-400 benzeri savunma sistemlerinin imhası senaryosunun çalışıldığı iddia edilmişti.

Öte yandan Dendias, Mısırlı mevkidaşı Semih Şükrü ile telefon görüşmesi yaptı. Dendias sosyal medya hesabında görüşmede bölgesel sorunların yanı sıra ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesini ele aldıklarını belirtti.

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