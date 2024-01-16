Economist 'kâbus senaryosu'nu açıklamıştı... İlk sonuçlar geldi: Trump'tan açık ara zafer

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ABD’de 5 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimleri için eyalet ön seçimlerinde adaylığı tartışılan eski Başkan Donald Trump ilk zaferini kazandı.

Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayını belirlemek için ilk ön seçim Iowa eyaletinde gerçekleştirildi.

Oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yapılan açıklamada, Trump’ın oyların yüzde 51’ini alarak seçimi kazandığı belirtildi.

The Economist geçtiğimiz günlerde Trump'ın ikinci döneminin ABD için bir kâbus olabileceğini yazmıştı. Analizde Trump, Amerikan ithalatına neredeyse son yüzyıldaki herhangi bir başkandan daha fazla yeni gümrük vergisi koyduğuna dikkat çekildi ve 'Trump'ın korumacılığı Amerika'yı daha da fakirleştirdi, ihracatçılara çok az yardım etti ve dostlarını kızdırdı. Cumhuriyetçilerin başkanlık adaylığını kazanırsa (olası bir sonuç) ve seçimi kazanırsa (çok yakın), işleri hızlandırma sözü verdi. Amerika'ya giren tüm ürünlere belki %10'luk bir vergi koymayı düşünüyor. Bunun tüketiciler üzerinde bir vergi işlevi görmesi ve çoğu üreticiye zarar vermesi nedeniyle doğrudan maliyetler yeterince kötü olacaktır. Ancak aynı zamanda Amerika'nın müttefikleriyle bağlarını koparacak ve küresel ticaret sistemini çökertme tehdidinde bulunacaklar' denildi.

Trump’ın rakiplerinden Florida Valisi Ron DeSantis yüzde 21.2, ABD'nin eski Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley yüzde 19 ve teknoloji girişimcisi Vivek Ramaswamy yüzde 7.7 oy oranıyla seçimi tamamladı.

Vivek Ramaswamy, yarışta düşük bir oy oranı elde etmesinin ardından adaylıktan çekildiğini ve Trump'ı destekleyeceğini açıkladı.

Trump yaptığı zafer konuşmasında, "Artık ülkenin bir arada olmasının zamanının geldiğini düşünüyorum" dedi.

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ABD Başkanı Joe Biden ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Trump Iowa'yı kazanmış gibi görünüyor. Bu durumda diğer tarafta açık ara önde giden o" ifadesini kullandı.

Aralarında ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'ın da bulunduğu birçok Cumhuriyetçi Parti üyesi Trump'ı tebrik etti.

Anketlere göre Cumhuriyetçilerin adaylık yarışında ülke çapında önde giden Trump, Iowa'nın da ezici favorisiydi.

ABD'nin ilk kadın başkanı olmayı hedefleyen Haley, TV tartışması performansının ardından desteğini arttırdı.

Hakkında çok sayıda dava açılan 77 yaşındaki Donald Trump’ın bazı eyaletlerdeki aday adaylığı hukuksal boyuta taşınmıştı.

Colorado ve Maine eyaletlerinde Trump’ın 2021’de gerçekleştirilen Kongre baskınındaki rolü gerekçe gösterilerek ön seçimlerde oy pusulasından çıkarılmasına karar verilmişti.

Trump, söz konusu kararlara ilişkin yüksek mahkemeye itiraz başvurusunda bulunmuştu. Michigan Yüksek Mahkemesi ise Trump’ın 27 Şubat'taki ön seçimlerinden men edilmesine yönelik başvuruyu reddetmişti.

Cumhuriyetçi Parti’nin ikinci ön seçimi 23 Ocak'ta New Hampshire eyaletinde yapılacak.