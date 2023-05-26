Duyuruyu Elon Musk ile yaptı! DeSantis, Trump’a resmen rakip oldu

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ABD’de Florida Valisi Ron DeSantis (44), 2024 başkanlık seçimleri için beklendiği gibi Cumhuriyetçi Parti’den aday adaylığını açıkladı.



ELON MUSK İLE AÇIKLAMA



Adaylığını yayınladığı kampanya videosuyla duyuran 44 yaşındaki ultra muhafazakâr aday, ardından Twitter’da, Twitter’ın sahibi Elon Musk ile zaman zaman teknik aksamaların da yaşandığı bir yayın yaptı. Kampanya videosunda, “ABD’nin harika geri dönüşüne liderlik etmek için başkanlık yarışına giriyorum” diyen DeSantis’in Twitter’daki söyleşisini ise 400 binden fazla kişi canlı dinledi. “İsyan ve düzensizlik yerine kanun ve düzeni seçtik” diyen DeSantis, “Cumhuriyetçi Parti’yi enfekte eden kaybetme kültürüne” son vereceğini söyledi. DeSantis, adaylık için en büyük rakibi olan Donald Trump’a da üstü kapalı sataşarak, “Hükümet eğlence ya da marka inşa etmekle ilgili değildir” diye konuştu.

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2012’de Florida eyaletinden Temsilciler Meclisi’ne seçilerek siyasete giren Cumhuriyetçi isim, 2016 başkanlık seçimlerinde Trump’ın en büyük destekçilerinden olmuş ve 2018’de de az bir farkla ilk kez Florida Valisi seçilmişti. Geçen kasımda yapılan ABD ara seçimlerinde ise rakibine 20 puan fark atarak yeniden Florida Valisi seçilen DeSantis’in adaylığını açıklaması uzun süredir beklenen bir durumdu. Muhafazakâr tutumuyla gündeme gelen Ron DeSantis’e iddialı görüntüsüyle “yeni model Trump” yakıştırmaları yapılıyor.

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Cumhuriyetçi Parti’de şu ana kadar aday adaylığını açıklayan ABD ’nin eski Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Nikki Haley, eski Arkansas Valisi Asa Hutchinson ve eski Temsilciler Meclisi Üyesi ve Senatör Tim Scott gibi isimler arasında anketlere göre Trump’a en çok yaklaşan isim olsa da Cumhuriyetçi Parti stratejisti Rick Wilson, kaleme aldığı analizde Ron DeSantis’in hak ettiğinden daha fazla ilgi gören bir isim olduğunu belirtti.

EŞİ ‘GİZLİ SİLAHI’



- Kampanya süreçlerinde sık sık ailesiyle kadraja giren 3 çocuk babası 44 yaşındaki DeSantis’in en büyük destekçisi olarak eşi Casey Black (42) gösteriliyor. Florida’da oldukça ünlü olan eski televizyon sunucusu Casey Black ile DeSantis 12 yıl önce hayatlarını birleştirdi.



- 2021 yılında konan meme kanseri teşhisinden sonra geçen yıl mart ayına kadar tedavi süreci geçiren ve hastalığı atlatan Casey, DeSantis’in adeta en yakın danışmanı.



- Hastalığının sürdüğü dönemde bile eşinin tüm programlarına katılan ve bazen e-postalarını dahi yanıtlıyan Casey’nin bu yaklaşımı bazıları tarafından ise eleştiriliyor.



- DeSantis’in eski kampanya çalışanları tarafından siyasetçiyi fazla şekillendirdiği ve kin tuttuğu eleştirilerini alırken, bazı Cumhuriyetçiler eş olarak daha geleneksel bir rol alması gerektiği görüşünde.