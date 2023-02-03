Duvarlar Avrupası

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Geçtiğimiz yıllardakine benzer bir akın söz konusu olmasa da göç sorunu yeniden Avrupa Birliği’nin (AB) gündeminin ilk sıralarına tırmanıyor. Eskiden “sınırlara duvar” vurgusu yapıldığında ortalığın birbirine girdiği AB’de duvarlara kurtarıcı gözüyle bakma eğilimi her geçen gün zemin kazanıyor. Liderler, 9-10 Şubat’ta yapılacak zirvede bu konuya odaklanmaya hazırlanırken AB’deki göçü önleme amaçlı iç ve dış duvarların uzunluğu 2014-2022 döneminde 345 kilometreden 2048 kilometreye ulaştı. Şimdiki öncelik ise Bulgaristan-Türkiye sınırına duvar örülmesi.

‘EN ACİL SORUN TÜRKİYE SINIRI’

Duvar ve çitlerin, politika unsuru haline gelmesinde AB’nin yıllardır göç sorununa kalıcı bir çözüm bulamaması etkili oluyor. “Dış sınırlarda giderek artan baskı” da duvar yanlısı siyasilerin sıkça kullandığı bir söylem. Liderlere göçle mücadele konusunda dört kademeli bir plan sunma hazırlığındaki AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, önceki gün Avrupa Parlamentosu’nda (AP) yaptığı konuşmada, “Şu anda en acil sorunlar Bulgaristan ve Türkiye arasındaki kara sınırında yaşanıyor. Sınırı idari kabiliyetlerle güçlendirebiliriz. İnsansız hava araçları, radar ve diğer gözetleme araçları gibi altyapı ve ekipman da sağlayabiliriz. Frontex’in varlığını arttırabiliriz” dedi. AB’nin dış sınırlarının korunmasından sorumlu birimi Frontex’in 2022 verileri ise Von der Leyen’in Bulgaristan-Türkiye sınırı vurgusunu desteklemiyor. Geçen yıl AB’ye kural dışı girişlerin sayısı 330 bin civarındaydı. Türkiye’yi de kapsayan Doğu Akdeniz yolundan toplam giriş 43 bin kadar oldu. Batı Balkanlar yolunda ise yüzde 136’lık artışla 145 binden fazla kural dışı giriş söz konusu. Orta Akdeniz’den girişler de Doğu Akdeniz’den daha fazla.

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‘KALE’ ELEŞTİRİSİ

duvar fikrinin en önemli savunucularından olan AP’nin en büyük siyasi grubu Avrupa Halk Partisi’nin (EPP) Başkanı Manfred Weber, duvar ve çitlerin bir tabu olmadığını belirterek, “Bu çitlerin gerekli olmadığını biraz şaşkınlıkla duyuyoruz. Avrupa genelinde son derece gerekli olan çitler var” dedi. Sol partiler ise sağ partilerin korku tellallığı yaptığı görüşünde ve duvar fikrine kesinlikle karşı çıkıyorlar. Sosyalistler ve Demokratlar (S&D) Başkanı Iratxe Garcia Perez, kale Avrupası olunamayacağını söyledi. Yeşiller Eş Başkanı Terry Reintke de “AB, Nobel Barış Ödülü’nü duvarlar inşa ettiği, bu kıtayı tel örgülerle çevirdiği, sığınacak yer arayan insanların teknelerini geri ittiği için almadı” diye konuştu. AB liderleri arasında da tam bir uzlaşı yok. Haftaya Brüksel’de yapılacak zirve, göç konusunda bundan sonra atılacak adımlar açısından belirleyici olacak.