Dünyanın gözlerinin önünde Şifa toplu mezarlığa dönüştü

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* Görgü tanıklarına göre İsrail tankları, savaşın odak noktası haline gelen Gazze kentindeki Şifa hastanesinin kapısına sadece onlarca metre mesafede. Hastane Müdürü Muhammed Ebu Selmiye, kuşatma nedeniyle cenazeleri çıkaramayınca hastane yerleşkesine “toplu mezar kazmaya başladıklarını” söyledi. Elektriği kesilen morgların işlevsiz kaldığını belirten Selmiye, aralarında bebekler ve yoğun bakım hastalarının da bulunduğu 179 kişinin toplu şekilde gömüldüğünü açıkladı. Selmiye, kompleksin bahçesinde günlerce gömülemeden kalan cenazelerin bazılarının köpekler tarafından yenilmeye başlandığını da söyledi.

HÂLÂ TAHLİYE YOK

* Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el Kudra, bebeklerin Şifa Hastanesi’nden “Mısır’daki, Batı Şeria’daki herhangi bir hastaneye, hatta İsrail’e tahliye edilmesine herhangi bir itirazları olmadığını” söyledi. İsrail ordusu, hafta sonu Şifa’daki bebeklerin tahliyesine hazır olduklarını bildirmişti.

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* Gazze Şeridi’ndeki 36 hastaneden 22’si hizmet dışı kaldı. Açık kalan hastanelerde ise kritik ameliyatlar ve yatarak tedaviler için yeterli malzeme bulunmuyor. Güney bölgelerindeki tıbbi tesislerde de insani durum felaket boyutunda. BBC’ye konuşan Aksa Şehitleri Hastanesi kalp uzmanı Dr. İbrahim Matar, yalnızca tek bir ameliyat odasını kullanabildiklerini söyledi.

‘İNSANLIK NAMINA ATEŞKES’

* Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, hastanelerdeki korkunç durumdan ve can kayıplarından çok rahatsız olduğunu belirterek, “insanlık namına acilen insani ateşkes” çağrısında bulundu.

HER 200 KİŞİDEN BİRİ ÖLDÜ

Gazze’deki sağlık bakanlığı bölgede çatışmalar sonucu can kaybının 4 bin 650’si çocuk olmak üzere 11 bin 320’ye yükseldiğini açıkladı. Bu da Gazze’de her 200 kişiden birinin hayatını kaybettiği anlamına geliyor. Bu arada BM’nin insani ilişkiler ofisi OCHA, 5 Kasım’dan beri yaklaşık 200 bin Filistinlinin İsrail “askeri koridoru” üzerinden kuzeyden, güney Gazze’ye geçtiğini bildirdi.