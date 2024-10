Dünyanın gözdesi Türk üretimi: Bayraktar'ı taklit yarışına girdiler

Türkiye yapımı insansız hava aracı Bayraktar TB2, sınıfında bulunan Yunanistan yapımı Archytas, Çin yapımı XY-I UAV ve PA-300, Birleşik Arap Emirlikleri yapımı Reach-S ve Ukrayna yapımı Lyutyy İHA'larını geride bırakarak ön plana çıktı.

Bayraktar TB2, savaş alanlarında sağladığı başarılar sayesinde sadece Türkiye'nin değil, aynı zamanda küresel savunma sanayisinin de dikkatini çekti.

Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler, Baykar tarafından imal edilen ve modern savaşın dinamiklerini yeniden şekillendiren muhabere İHA'sını taklit etmeye başladı.

Countries worldwide are striving to replicate the success of Turkish Baykar’s Bayraktar TB2, a combat UAV that has reshaped the dynamics of modern warfare.



The Bayraktar TB2 has not only transformed conflict outcomes globally but also established Türkiye as a dominant force in…