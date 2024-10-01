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Dünyanın gözdesi Türk üretimi: Bayraktar'ı taklit yarışına girdiler

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#Bayraktar#TB2#Dünya
Dünyanın gözdesi Türk üretimi: Bayraktarı taklit yarışına girdiler
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2024 14:39

Türkiye yapımı Bayraktar TB2, sınıfındaki diğer İHA'ları geride bırakarak küresel savunma sanayisinde dikkat çekti. Modern savaşın dinamiklerini değiştiren Bayraktar TB2, dünyanın dört bir yanındaki ülkeler tarafından taklit edilmeye başlanırken aynı zamanda Türkiye'yi de SİHA pazarında baskın bir güç haline getirdi.

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Türkiye yapımı insansız hava aracı Bayraktar TB2, sınıfında bulunan Yunanistan yapımı Archytas, Çin yapımı XY-I UAV ve PA-300, Birleşik Arap Emirlikleri yapımı Reach-S ve Ukrayna yapımı Lyutyy İHA'larını geride bırakarak ön plana çıktı.

Bayraktar TB2, savaş alanlarında sağladığı başarılar sayesinde sadece Türkiye'nin değil, aynı zamanda küresel savunma sanayisinin de dikkatini çekti.

Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler, Baykar tarafından imal edilen ve modern savaşın dinamiklerini yeniden şekillendiren muhabere İHA'sını taklit etmeye başladı.

Bayraktar TB2, sadece küresel çapta çatışma sonuçlarını değiştirmekle kalmadı, aynı zamanda Türkiye'yi daha önce İsrail tarafından yönetilen SİHA pazarında baskın bir güç haline getirdi.

İstihbarat, gözetleme ve hedefleme görevlerini başarıyla yerine getiren Bayraktar TB2, Türkiye'nin savunma sanayiindeki yeteneklerini ve bu alandaki yenilikçi yaklaşımını gözler önüne serdi.

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#Bayraktar#TB2#Dünya

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