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DHA
Haber Giriş: 23.08.2020 - 10:47 | Son Güncelleme:

Dünyanın en yaşlı erkeği olduğu iddia ediliyordu! 116 yaşında hayatını kaybetti

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Dünyanın en yaşlı erkeği olduğu iddia ediliyordu! 116 yaşında hayatını kaybetti
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Güney Afrika’da ailesini 1918’deki İspanyol gribi nedeniyle kaybeden ve dünyanın en yaşlı erkeği olarak iddia edilen Fredie Blom, 116’ncı yaş gününü kutladıktan 4 ay sonra hayatını kaybetti.

Dünyanın en yaşlı kişisi olarak iddia edilen Güney Afrika'da yaşayan 116 yaşındaki Fredie Blom, yeni yaşını kutladıktan 4 ay sonra hayatını kaybetti.

Ailesini 1918’deki İspanyol gribi nedeniyle kaybeden ve dünyanın en yaşlı erkeği olduğu ileri sürülen Fredie Blom'in kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.

Blom'un 8 Mayıs 1904’te Güney Afrika'nın Doğu Kap şehri yakınlarındaki Adelaide kasabasında doğduğu ifade edildi.

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