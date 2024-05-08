Dünyadan İsrail’e tepki yağıyor

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- Türk Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli: İsrail’in Refah’a saldırılarını artırması, Netanyahu hükümetinin iyi niyetle hareket etmediğini bir kez daha göstermiştir. Refah’a yapılacak bir harekât sadece bölgeyi değil, tüm dünyayı etkileyecektir.

- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: “İsrail hükümeti ve Hamas liderliğine uzlaşmaları ve acıyı sonlandırmaları çağrımı yineliyorum. Refah’ta geniş kapsamlı bir askeri harekâttan derin endişe duyuyorum. Uluslararası insancıl hukukta sivillerin korunması çok önemlidir.”

- AB Dışilişkiler Temsilcisi Josep Borrell: “ABD, AB ülkeleri ve uluslararası toplumun İsrail Başbakanı Netanyahu’ya Refah’a saldırmaması yönündeki çağrılarına rağmen saldırı yeniden başladı. Saldırı yine çok sayıda sivil kayba yol açacak. Gazze’de 600 bin çocuk var. İnsanları sözde güvenli bölgelere itiyorlar ama Gazze’de güvenli bir yer yok.”

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- UNICEF: “Refah işgal edilmemeli ve artık çocuklar öldürülmemeli. Refah’taki çocuklar için hemen ateşkese ihtiyacımız var.”

- Çin-Fransa ortak açıklaması: Fransa’da bulunan Çin lideri Şi Cinping ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ortak yazılı açıklamaları: “İki lider, İsrail’in Refah’a yönelik, Filistinlilerin zorla yerinden edilmesiyle büyük ölçekli insani felakete yol açacak harekatına karşı olduklarını ifade eder.”

- Mısır: “Mısır, İsrail’in Filistin’in Refah kentindeki askeri operasyonlarını ve bunun sonucunda Refah Sınır Kapısı’nın Filistin tarafı üzerindeki kontrolü ele geçirmesini en güçlü şekilde kınıyor.”

- Ürdün: “İsrail hükümeti, esirlerin serbest bırakılması ve ateşkesle ilgili müzakerelere şans vermek yerine Refah Sınır Kapısı’nı işgal etti ve açlık çeken Gazzelilere insani yardımı kapattı. Refah’a saldırı yeni bir katliam tehdidini taşıyor. ”