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Dünyadan Filistin’e destek

Güncelleme Tarihi:

#Filistin#1 Mayıs#İsrail
Dünyadan Filistin’e destek
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2024 07:00

Filistin’e yönelik İsrail saldırıları dünyanın birçok kentinde kutlanan 1 Mayıs gösterilerinde protesto edildi. 

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla dünyanın dört bir yanında yürüyüş ve gösteriler düzenlendi. Alınan önlemler kapsamında birçok kentte bazı noktalarda metro gibi toplu taşıma hizmetleri durduruldu. Zaman zaman güvenlik güçlerinin göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale ettiği gösteriler sırasında bazı binalar da hasar gördü. Dünyanın farklı bölgelerinde düzenlenen gösteriler sırasında Filistin’e destek mesajları da verildi. İngiltere, Yunanistan, İtalya, İspanya, Almanya, İsveç ve Hollanda’da gerçekleştirilen 1 Mayıs yürüyüşlerinde hükümetler protesto edilirken, Filistin’le dayanışma sloganları atıldı. Yürüyüşler sırasında pankartlar açan gruplar Filistin bayraklarıyla İsrail’i protesto etti.

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#Filistin#1 Mayıs#İsrail

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