Dünya nefesini tuttu... 2 tonluk uydu bugün Dünya'ya düşecek! ESA saat verdi

Haberin Devamı

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından bundan 30 yıl önce yörüngeye gönderilen ve görev süresini 2011 yılında dolan ERS-2 uydusu bugün evine yani Dünya'ya geri dönüyor.

Yıllardır yörüngede görev yapan 2 tonluk uydu bugün Dünya'ya düşecek.

ERS-2 sosyal medyanın en çok konuşulan konularından birisi haline gelirken ESA'dan beklenen açıklama geldi.

Avustralyalı izleme şirketi HEO, uydunun son görüntüsünü paylaştı...

ESA SATT VERDİ: TSİ 19:32

Ajansın Uzay Enkaz Ofisi, uluslararası bir gözetim ağıyla birlikte yapılan hesaplamalar sonucu uydunun bugün TSİ 19:32'de Dünya atmosferine girmesinin beklendiğini açıkladı.

Haberin Devamı

Aynı açıklamada hesaplamada 4,5 saatlik bir belirsizlik aralığı olduğunun da altı çizildi.

Uzay aracının manevra yapma olanağı bulunmadığından, atmosfere yeniden girip yanmaya başlayacağı yeri tam olarak tahmin etmek imkânsız.

Uydunun yeniden girişinin kesin zamanı, Dünya atmosferinin yoğunluğunu ve atmosferin uyduyu nasıl çektiğini değiştirebilecek güneş aktivitesinin öngörülememesi nedeniyle belirsizliğini koruyor.

ERS-2, kullanıma girdiğinde son teknoloji ürünü bir gözlem platformuydu ve artık gezegeni izlemek için rutin olarak kullanılan teknolojileri geliştiriyordu.

Dünya yüzeyinin yaklaşık 80 kilometre üzerinde uydunun parçalanması ve parçaların çoğunun atmosferde yanması bekleniyor.

Ajans, bazı parçaların gezegenin yüzeyine ulaşabileceğini ancak bunların herhangi bir zararlı madde içermeyeceğini ve büyük olasılıkla okyanusa düşeceğini söyledi.

Dünya'nın çok geniş bir alanı okyanuslarla çevrili olduğundan uzmanlar enkazın denize düşmesin son derece yüksek bir olasılık olduğunu belirtiyor.

ESA, Dünya'ya ulaşabilecek parçaların hiçbirinin toksik veya radyoaktif madde içermediğinin altını çiziyor.