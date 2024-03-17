Dünya bu görüntüleri konuşuyor... İzlanda'da yanardağ patladı: OHAL ilan edildi!

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İzlanda'daki yanardağ kâbusu devam ediyor. Ülkenin güneybatısındaki Fagradalsfjall yanardağının Sundhnukagigar kraterinde bir patlama daha meydana geldi.

Aynı bölgede Aralık 2023 ve Şubat 2024’te patlamalar meydana gelmişti.

Son patlama, insanların bölgeden tahliye edilmesine yol açtı; görüntülerde lavların hızla güneye, yakındaki Grindavik balıkçı kasabasına doğru aktığı görüldü.

İzlanda Meteoroloji Ofisi internet sitesinde "Uyarı: Reykjanes'te bir patlama başladı" açıklamasında bulunurken, Reykjavik'in Keflavik Havaalanı'nın internet sitesi hem gidiş hem de geliş için açık kaldığını gösterdi.

OHAL İLAN EDİLDİ

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İzlanda polisi bölgede olağanüstü hal ilan ettiklerini ve Sivil Savunma otoritesinin patlamanın boyutunu araştırmak için bir helikopter gönderdiğini söyledi.

Yapılan açıklamada, 'Sahil Güvenlik helikopter ekibi gece Hagafell ve Stora-Skogfell arasındaki Sundhnukagigar serisinde patlama meydana gelen bölgeye bilim adamlarıyla birlikte uçtu. Uçuş, patlamanın boyutunu değerlendirmek üzere bilim adamlarıyla birlikte yapıldı' denildi.

Patlamadan dakikalar önce IMO, sismik aktivitenin patlama ihtimalinin arttığına işaret ettiğini belirten bir bildiri yayınlamıştı.

TELEFONLARA SMS GİTTİ: HEMEN AYRILIN

Yerel basında çıkan haberlere göre, balıkçı kasabası Grindavik'te tahliye başlatıldı ve bölge sakinlerine bir an önce ayrılmalarını söyleyenacil durum kısa mesajları gönderildi

SUNDHNUKAGIGAR KRATERİ

Sundhnukagigar, Reykjanes yarımadasındaki Grindavik kasabasının hemen dışında yer alan bir dizi kraterdir.

Aralık 2023 ve Şubat 2024’ten önce bu kraterde 2 bin 500 yıl önce patlama meydana gelmişti. Şu anda bölge halka kapalı ve yetkililer güvenli olduğunu düşünene kadar ziyaret edilemiyor.

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2010 yılında İzlanda'nın güneyindeki Eyafjallajokull yanardağında meydana gelen patlamalardan kaynaklanan kül bulutları Avrupa'nın büyük bir kısmına yayılmış, yaklaşık 100 bin uçuşun durmasına ve yüzlerce İzlandalının evlerini terk etmesine neden olmuştu.