Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert tepki...

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Christophe Lutundula Apala ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu ortak düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada Fransa’da Türkiye’nin Paris Başkonsolosluğuna terör örgütü PKK sempatizanları tarafından saldırıya ilişkin konuştu.



PARİS SALDIRISI

"PKK destekçilerinin değişik Avrupa ülkelerinde saldırılarının arttığını görüyoruz. Paris'te bir saldırı oldu. Bu saldırıyı gerçekleştirenlerin yargı önünde hesap vermesi gerekiyor." diyen Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti;



"Macron'un danışmanı büyükelçimizi aradı. Bunlar önemli ancak somut adımlar gerekli. Misyonları koruma sorumluluğu ev sahibi ülkededir. Fransa'nın somut adımlarını görmek istiyoruz. Fransa’nın Ankara’daki maslahatgüzarını bakanlığımıza davet ettik, beklentilerimizi açıkça ilettik. Böyle bir saldırının tekrar etmemesi için gereken önlemleri almaları gerektiği hatırlatıldı."

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ABD'YE 'SEZAR YASASI' TEPKİSİ

Bakan Çavuşoğlu ABD'nin Sezar Yasası ile getirdiği yaptırım muafiyetini de eleştirdi ve şunları söylei;



"ABD'nin yaptığı değişiklik ayrımcı bir yaklaşım. Belli bölgeler için bir esneklik getirmişler. Bir kriter yok. Rejimin kontrol ettiği bölgelere bunu getirmiyorlar ancak PKK ve YPG'nin olduğu bölgelere bunu getiriyorlar.



Şu anda Sezar yasası ile yaptırımların esnetilmesi gereken bölge İdlib. Milyonlarca yerinden edilmiş insanlar var. Biz Suriyeliler için briket evler yapıyoruz. Uluslararası toplumun buna destek vermesi gerekiyor. Sezar kanunu bu bölgede yok. Gerekçe ne? Sebep ne? Afrin bölgesi neden yok? Bu tür destek olsa göçmenler evlerine daha çabuk dönecek. Burada PKK YPG'yi meşrulaştırma çabası görüyoruz. Kimse ile istişare etmeden alınmış bir karardır. İnsani yardımlar BM ile birlikte Hatay Türkiye üzerinden gidiyor. Hal böyle iken bu bölgenin hariç tutulması anlamlıdır. Sebebi de bellidir."

SEZAR YASASI NEDİR?

Sezar yaptırımları, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen yıl onayladığı, Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası üzerinden devreye girdi.

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Yasanın adını, "Suriye hapishanelerinde işkence ve ölümü belgeleyen 52 bini aşkın fotoğrafı ülke dışına çıkardığı" öne sürülen "Sezar" kod adlı bir eski askeri fotoğrafçıdan aldığı belirtiliyor. Bu nedenle yaptırımlar kamuoyunda "Sezar yaptırımları" diye adlandırılıyor.