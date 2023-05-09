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Devlet başkanı kaydırakta sıkıştı! Sosyal medyanın konuştuğu görüntü...

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#Gabriel Boric#Şili#Kaydırak
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2023 11:49

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, ziyarette bulunduğu oyun parkında kaydıraktan kayarken sıkıştı.

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Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric oy kullanmak için gittiği Magallanes bölgesindeki Puntos Arenas kentinde bir oyun parkını ziyaret etti. Kaydıraktan kaymaya çalışan Devlet Başkanı kaydırak içerisinde sıkıştı.

Boric, kurtulmak için dakikalarca mücadele verirken sonunda kendi çabalarıyla kurtulmayı başardı. Boric’e oyun parkında eşlik eden eşi Irina Karamanos ise, kaydıraktan kurtulmayı başaran Devlet Başkanını öperek kutladı.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric’in sıkıştığı anlar ise çevrede bulunanlar tarafından an be an görüntülendi. Görüntüleri kaydedenlerin yaşananları gülerek yorumlaması dikkat çekti.

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#Gabriel Boric#Şili#Kaydırak

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