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Dev dalgalar hayatı felç etti! 1 kişi hayatını kaybetti

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#Güney Afrika Cumhuriyeti#Dev Dalga#Sel
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2023 12:57

Güney Afrika Cumhuriyeti’nde oluşan dev dalgalar kıyı şeridini vurdu, hayatı felç etti. Araçlar denize sürüklenirken bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Western Cape eyaletinde hafta sonu oluşan şiddetli rüzgarlar ve dev dalgalar büyük paniğe neden oldu. Dalgaların kıyı şeridini vurması sonucu sokaklar sular altında kaldı, park halindeki araçlar sürüklendi.

Sahildekiler korku dolu anlar yaşarken çevredeki evleri, restoran ve kafeleri de su bastı.

Ulusal Deniz Kurtarma Enstitüsü (NSRI) tarafından yapılan açıklamada, George kentinde cumartesi günü dev dalgaların bir otoparkı vurması sonucu 93 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiği belirtildi.

Ulusal Meteoroloji Enstitüsü, 3 bin kilometrelik kıyı şeridi için üç günlük uyarı yayınladı, bölgedeki birçok plaj da kapatıldı.

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#Güney Afrika Cumhuriyeti#Dev Dalga#Sel

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