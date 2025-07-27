Deniz kenarında yürüyüş yaparken muhteşem bir keşfe imza attı! Kendi de inanamadı: 'İmkansız bir şey bu!'

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Nichole Mercuri için oldukça sıradan bir gündü.

ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan Mercuri, sık sık yaptığı gibi kumsalda tek başına yürüyüşe çıkmıştı.

26 yaşındaki Mercuri, yürürken bir anda kumların arasından sivri bir şey çıktığını fark etti. Üçgen şeklinde kocaman bir nesneydi bu.

Biraz daha yakından bakmak için eğilip nesneyi yerden alan Mercuri, gözlerine inanamadı: Elinde dev bir diş tutuyordu ve bu diş muhtemelen milyonlarca yıl önce okyanuslarda hüküm sürmüş dev bir köpek balığı olan Megalodon'a aitti.

O anları videoya çekip sosyal medya hesabında yayınlayan Mercuri ve keşfi kısa sürede viral oldu. Mercuri'nin bulduğu diş fosil avcılarını ve köpek balığı meraklılarını heyecanlandırırken video kısa süre içinde yaklaşık 1 milyon kez izlendi.

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Görüntülerde Mercuri, "İmkansız bir şey bu! Lütfen parçalanmamış olsun, aman Tanrım" ifadelerini kullanıyordu.

BİR İNSANI TEK LOKMADA YUTABİLECEK KADAR BÜYÜK

Florida Doğal Tarih Müzesi tarafından yakın zamanda yayımlanan bir araştırmaya göre, boyu 18 santimetreyi bulabilen Megalodon dişlerinin kenarları bıçak gibi tırtıklı oluyor.

Uzmanlar bu büyüklükteki Megalodon dişlerinin oldukça nadir olduğunu hele ki parçalanmamış diş örnekleri bulmanın oldukça zor olduğunu vurguluyor.

23 milyon ila 3,6 milyon yıl önce yaşamış olan Megalodon'ların boylarının 18 metreyi aşabildiği, ağızlarının bir insanı tek lokmada yutabilecek kadar büyük, çenelerinin de bir otomobili parçalayabilecek kadar kuvvetli olduğu araştırmacıların altını çizdiği detaylar arasında.

"DAHA ÖNCE DE ŞAHİT OLMUŞTUM"

Bir zamanlar balinaların ve başka köpek balıklarının kabusu olmuş böyle bir hayvana ait bir fosilin keşfi, tarih öncesi dönemde Dünya'da yaşamış deniz canlılarıyla ilgili merakı yeniden tetikledi. Öte yandan Mercuri'nin bulduğu diş, Florida'nın kumlarının altında başka nelerin gizli olduğuna dair tartışmalara da yol açtı.

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Mercuri'nin bulduğu diş, tırtıklı kenarları, keskin üçgen şekli ve milyonlarca yıldır yer altında bulunan fosillere has bir özellik olan koyu gri-siyah rengiyle ayırt edilebiliyor.

Daily Mail'e konuşan Mercuri, "Klasik üçgen şeklinde ve tırtıklı kenarları var. Daha önce başkalarının da Florida'da Megalodon dişi bulduğuna şahit olmuştum, dolayısıyla bulduğum şeyin ne olduğunu biliyordum" dedi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Daily Mail (@dailymail)'in paylaştığı bir gönderi

"NEREYE BAKMAMANIZ GEREKTİĞİNİ BİLMEK DE ÖNEMLİ"

Kemiklerin aksine, dişler sert mine tabakasıyla kaplı olduğundan zamana karşı daha dirençli oluyor. Bu nedenle Megalodon'lardan geriye genellikle dişler kalıyor.

Florida Müzesi'nden yapılan açıklamada uzun zaman önce denizden karaya vuran ve üstü kumlarla örtülen bu tür fosillerin genellikle fırtınaların, deniz dibi taramalarının veya erozyon olayının sonucunda ortaya çıktığı vurgulandı.

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Mercuri, dişi hangi kumsalda bulduğunu söylemedi. Sadece Florida'nın batı yakası olduğunu vurgulayan genç kadın, "Böylesine nadir bir şeyi bulmak için özel bir taktiğim yok. Florida'da bazı kıyılarda, Peace River'da ve iç kesimlerde dişler ve fosiller bulabilirsiniz. Bu bir sır değil. Sadece zaman ayırmanız, geçmişte bulunanlar konusunda bilgi sahibi olmanız ve açık fikirli davranmanız gerekiyor Bazen nereye bakmamanız gerektiğini bilmek de önemlidir. Ayrıca zaman zaman şans da önemli bir rol oynar" diye konuştu.

Yıllardır bu işi yaptığını ve 100'den fazla köpek balığı dişi topladığını sözlerine ekleyen Mercuri, son dönemde tarih öncesinden kalma çökeltilerin yüzeye çıkma olasılığının daha yüksek olduğu yerlere gittiğini belirtti. Mercuri, "Geçen yıl belli jeolojik koşulların olduğu yerlere gitmeye başladım. Bu sayede artık daha büyük dişler buluyorum" diye konuştu.

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BULDUĞU İKİNCİ MEGALODON DİŞİ

Odasındaki rafların köpek balığı dişleri, kabuklar ve fosillerle dolu olduğunu ifade eden Mercuri, bu tutkusunun çocukluk yıllarında babasıyla yaptığı yürüyüşler sırasında başladığını belirtti.

Bugüne kadar bulduğu parçalar arasında favorisinin 2024 yılında bulduğu ilk Megalodon dişi olduğunu ifade eden Mercuri, "O diş bir bebek Megalodon'a ait. Bu son bulduğum diş kadar büyük değil ama her zaman favorim olacak" diye konuştu.

Mercuri, paleontoloji eğitimi almadığını ancak yıllarını internet gruplarında ve topluluk forumlarında fosilleri araştırarak geçirdiğini de belirterek, "Ben bu araştırmaları nerede yapacağımı ve fosilleri, kırık kabuklardan ya da kayalardan nasıl ayıracağımı Facebook gruplarından öğrendim. Bu işe girmek isteyenlere her zaman bir Facebook grubuna katılmalarını söylüyorum. Florida'da fosilleri ya da ilginç kabukları bulabileceğiniz yerler var. Tek yapmanız gereken çabalamak" dedi.

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Fosil avcılığına yeni başlayanlara bir rehber aramakla uğraşmama tavsiyesini de veren Mercuri, "Bu işi kendi kendinize yapmalısınız. Bu sayede aradığınızı bulabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

"ZAMANI ELİNİZDE TUTUYOR GİBİSİNİZ"

Megalodon dişleri dünyanın birçok yerinde bulunabiliyor ancak Florida, bu konuda ilk sıralarda yer alıyor. Bunun sebebi bölgedeki okyanus zemininin hareketliliği ile sahil şeridinin fırtınalara açık olması.

Araştırmacılar, Megalodon'ların ağızlarında Mercuri'nin bulduğuna benzer 250'den fazla diş olduğunu, bu sayede avını kolayca parçalayabilen bu canlıların okyanusların en tehlikeli avcılarından biri olduğunu vurguluyor.

Florida Müzesi'ne göre, özellikle Venice Beach, Peace River gibi bölgeler, koleksiyoncular arasında popüler ancak en güzel bulguların bazıları daha sakin kıyılarda yapılan rastgele geziler sırasında keşfediliyor.

Mercuri, fosil avcılığında en sevdiği şeyin beklenmedik olanın ve milyonlarca yıldır gün ışığı görmemiş bir şeye dokunmanın verdiği heyecan olduğunu belirtti.

Mercuri sözlerini, "Öylece kumun içinde yatmakta olan bu tarih parçalarını bulmak çok heyecan verici. Sanki zamanı elinizde tutuyor gibisiniz. Ne zaman dışarı çıksam özel bir şey bulmayı umuyorum. Son bulduğum diş ise aklımı başımdan aldı" diye noktaladı.

