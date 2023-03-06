Dendias’tan tepki çeken İstanbul paylaşımı

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye’ye gelerek dayanışma mesajları verden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias bu kez ayin için İstanbul’a geldi. Fener Rum Patrihkanesi’nde, Türkiye ve Suriye’deki depremler ile Yunanistan’daki Tempi demiryolu kazasında hayatını kaybedenler için düzenlenen ayine katılan Dendias’ın sosyal medya paylaşımları ise tepki çekti. İstanbul’a gelmeden önce programı hakkında bilgi vermek için Twitter’dan paylaştığı mesajda İstanbul için “Konstantinopolis” ve Metropolit yerine de “Ekümenlik” ifadesini kullanması tepki çekti.