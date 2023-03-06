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Dendias’tan tepki çeken İstanbul paylaşımı

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#Yunanistan#Nikos Dendias#İstanbul
Dendias’tan tepki çeken İstanbul paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2023 07:00

Türkiye ve Suriye’deki deprem kurbanları ile Yunanistan’daki tren kazasında ölenler anısına dün İstanbul’daki Fener Patrikhanesi’nde anma töreni düzenlendi. Ancak Yunan Dışişleri Bakanı’nın ‘Konstantinopolis’ vurgusu ayinin önüne geçti.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye’ye gelerek dayanışma mesajları verden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias bu kez ayin için İstanbul’a geldi. Fener Rum Patrihkanesi’nde, Türkiye ve Suriye’deki depremler ile Yunanistan’daki Tempi demiryolu kazasında hayatını kaybedenler için düzenlenen ayine katılan Dendias’ın sosyal medya paylaşımları ise tepki çekti. İstanbul’a gelmeden önce programı hakkında bilgi vermek için Twitter’dan paylaştığı mesajda İstanbul için “Konstantinopolis” ve Metropolit yerine de “Ekümenlik” ifadesini kullanması tepki çekti.

Dendias’tan tepki çeken İstanbul paylaşımı



YENİDEN PAYLAŞTI

Sosyal medya kullanıcılarının tepkisi üzerine Dendias, silmediği bu ilk mesajdan birkaç saat sonra benzer mesajı, bu kez “İstanbul” ifadesiyle yeniden paylaştı. Aya Yorgi Patrikhane Kilisesi’nde Ortodoksluk Bayramı’nın da kutlandığı ayine Fener Rum Patriği Bartholomeos ve Başpiskopos Yeorgios da katıldı. Dini törende, hem deprem hem de tren kazası kurbanları için dualar okundu. Ayinin ardından, Fener Rum Patriği Bartholomeos, Başpiskopos Yeorgios ve Nikos Dendias bir görüşme gerçekleştirdi.

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#Yunanistan#Nikos Dendias#İstanbul

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