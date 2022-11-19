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Dendias’ın inadını Yunan basını eleştirdi

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#Yunanistan#Nikos Dendias#Libya
Dendias’ın inadını Yunan basını eleştirdi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2022 07:00

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Trablus Havalimanı’nda kendisini karşılamayı bekleyen Libyalı mevkidaşı Leyla El Menguş ile görüşmemek için uçaktan inmemiş ve diplomatik krize neden olmuştu.

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Trablus Havalimanı’nda kendisini karşılamayı bekleyen Libyalı mevkidaşı Leyla El Menguş ile görüşmemek ve birlikte tek kare fotoğraf çektirmemek için uçaktan inmeyi reddedip diplomatik krize neden olan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Atina’da bile eleştirildi.

‘SOĞUKKANLI DEĞİLDİ’

Yunanistan’ın önde gelen gazetelerinden Ta Nea’da yayımlanan bir makalede, Dendias’ın, Trablus Havalimanı’nda “soğukkanlı hareket etmediği, diplomasinin gerektirdiği hassasiyeti göstermediği ve telaşa kapılıp anlık tepki verdiği” belirtildi. “Dendias, Libya Dışişleri Bakanı Manguş ile görüşmeli ve Türkiye ile imzaladığı yasa dışı anlaşma için kendisine gereken ne ise söylemeliydi” ifadesi kullanılan makalede şöyle denildi: “Bu anlaşmayı, Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da imzaladı. Dendias, aynı mantıkla, Çavuşoğlu ile de mi gelecekte görüşmeyecek?”

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Trablus Havalimanı’nda uçaktan inmeyen ve Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi ile görüşmesini iptal eden Dendias, daha sonra gittiği Bingazi’de darbeci lider Halefi Hafter, Tobruk’ta ise Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile bir araya geldi.

 

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#Yunanistan#Nikos Dendias#Libya

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