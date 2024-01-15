Dendias: Önümüzdeki dönemden umutluyum

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Dendias, Kathimerini gazetesine verdiği demecinde “Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a saygı duyuyorum. Önümüzdeki 4.5 yılda, uç noktalara varacak bir şey yapmayacağını ümit ediyorum. Endişem başka. Erdoğan gittiğinde Türkiye’de ne olacak bilmiyoruz. Bir ülkeyi uzun yıllar yöneten güçlü bir liderden sonraki geçiş dönemi, istikrarsızlık yaratabilir” dedi. Dendias, Türkiye’nin savunma sanayisine değinirken “1980’lerde Türkiye nerede, biz nerdeydik? Bugün Türkiye nerede biz neredeyiz? Türkiye ileriye doğru hamleler yaparken, biz geriye doğru adımlar attık. Büyük savunma bütçesi olan bir ülkenin her şeyi yurtdışından satın alması kabul edilemez” ifadesini kullandı.