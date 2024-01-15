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Dendias: Önümüzdeki dönemden umutluyum

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#YUNANİSTAN#Nikos Dendias#Türk-Yunan İlişkileri
Dendias: Önümüzdeki dönemden umutluyum
Yorgo KIRBAKİ
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2024 07:00

YUNANİSTAN Savunma Bakanı Nikos Dendias, Türkiye’nin savunma sanayisini övdü, Türk-Yunan ilişkileri için “Erdoğan sonrası dönemden” endişe duyduğunu söyledi.

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Dendias, Kathimerini gazetesine verdiği demecinde “Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a saygı duyuyorum. Önümüzdeki 4.5 yılda, uç noktalara varacak bir şey yapmayacağını ümit ediyorum. Endişem başka. Erdoğan gittiğinde Türkiye’de ne olacak bilmiyoruz. Bir ülkeyi uzun yıllar yöneten güçlü bir liderden sonraki geçiş dönemi, istikrarsızlık yaratabilir” dedi. Dendias, Türkiye’nin savunma sanayisine değinirken “1980’lerde Türkiye nerede, biz nerdeydik? Bugün Türkiye nerede biz neredeyiz? Türkiye ileriye doğru hamleler yaparken, biz geriye doğru adımlar attık. Büyük savunma bütçesi olan bir ülkenin her şeyi yurtdışından satın alması kabul edilemez” ifadesini kullandı. 

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#YUNANİSTAN#Nikos Dendias#Türk-Yunan İlişkileri

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